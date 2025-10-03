Se desplomó un ascensor desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados Los bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas, que luego fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir la atención médica correspondiente.

Esta madrugada, un llamado de alerta generó el despliegue de 11 ambulancias y una unidad de triage del SAME hacia un edificio del barrio porteño de Palermo, donde un ascensor se desplomó desde el séptimo piso. Tras un operativo de rescate, nueve jóvenes habían quedado atrapados en su interior.

El hecho ocurrió cerca de las 01:35, en una propiedad ubicada sobre la calle Arévalo 2700. Según las fuentes oficiales a las que accedió Infobae, los servicios de emergencia que arribaron al lugar se encontraron con nueve jóvenes atrapados, entre ellos, seis mujeres y tres varones, todos de entre 17 y 20 años. El personal del SAME asistió a los afectados, quienes presentaban politraumatismos.

Entre los heridos, las autoridades confirmaron que una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención médica especializada. Asimismo, indicaron que los pacientes fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia para su evaluación y tratamiento.

Simultáneamente, varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para facilitar las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los ocupantes del ascensor. Para las 02:40 horas, los equipos continuaban con los trabajos en el lugar. La comisaría 14 B quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente.