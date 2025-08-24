Se espera otro día de demoras y cancelaciones en los aeropuertos de todo el país Conocé el cronograma con los horarios afectados.

El gremio de los controladores aéreos (ATEPSA) continúa con su paro en reclamo de una recomposición salarial. La medida de fuerza se desarrollará durante varios días. Durante esos tramos, los vuelos se verán interrumpidos.

La medida de fuerza continuará hasta el sábado 30 de agosto y afectará a todas las aerolíneas de todos los aeropuertos.

El viernes, durante el primer día de paro, Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar 43 vuelos y cancelar otros 28.

Cómo continúa el paro de controladores aéreos

El cronograma de paros de controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales continuará en los siguientes días y franjas horarias en toda la aviación:

Martes 26 de agosto: las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

las medidas de fuerza se darán de y de a horas. Jueves 28 de agosto : la protesta se realizará entre las 13 y 16 . Luego, de 19 a 22 .

: la protesta se realizará entre las . Luego, de a . Sábado 30 de agosto: las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

Cronograma de huelga de los controladores aéreos (Foto: Atepsa)

En las franjas horarias en las que se activará la medida sindical, quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicios sanitarios, traslado de órganos, humanitarios, de Estado y/o búsqueda y salvamento.

Desde el Gobiernorechazaron las medidas de fuerza del sindicato de los controladores aéreos. “Afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, indicaron en un comunicado.

ATEPSA cuenta con más de 1000 empleados repartidos en los 54 aeropuertos en funcionamiento en el país, abarcando tanto a controladores de tránsito aéreo como a otros trabajadores del área técnica.