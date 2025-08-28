Se levantó el paro de controladores aéreos que ponía en duda cientos de vuelos Luego de varias jornadas de protesta, los gremialistas y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) llegaron a un acuerdo en la Secretaría de Trabajo

El Gobierno llegó a un acuerdo con los controladores aéreos, quienes levantaron el paro escalonado que tenía en jaque a miles de pasajeros que debían abordar aviones en los próximos días.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio del sector, cerraron un entendimiento paritario a última hora del miércoles y se suspendieron las medidas de fuerza, que en su calendario próximo incluía una huelga para el próximo sábado.

Un comunicado de EANA señaló que “tras las negociaciones, se alcanzó un acuerdo salarial bajo la pauta oficial. De este modo, queda asegurada la normalidad de todas las operaciones aéreas y la plena continuidad de la prestación de los servicios de navegación aérea en los aeropuertos de todo el país”.

El incremento negociado en tramos se dará de la siguiente manera, según dejaron saber fuentes oficiales, sobre las remuneraciones habituales normales, y permanentes vigentes al 31 de mayo de 2025:

1,3% a partir del 1 de junio

1,3% a partir del 1 de julio

1,3% a partir del 1 de agosto

1,2% más el 4%, a partir del 1 de septiembre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de agosto de 2025

1,1% más 3%, a partir del 1 de octubre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 30 de septiembre de 2025

1,1% a partir del 1 de noviembre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de octubre de 2025.

“El gremio aceptó la oferta original del Gobierno. No negociamos ni cedemos ante paros extorsivos”, dijeron desde la administración de Javier Milei.

Desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, confirmaron el acuerdo. “Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, destacó la cartera de Sandra Pettovello.

“El Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”, agregaron.

Impacto del paro

El martes hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas y “la serie de medidas ya representó un costo de entre 1,5 y 2 millones de dólares”, calcularon en la línea aérea de bandera. Hubo complicaciones de 7 a 10 y se retomaron desde 14 a 17 horas. Según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina, dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se vieron afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario.

El domingo la cifra ascendió a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, perjudicando sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, expresaron desde la empresa.