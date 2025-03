“Se me apagó la tele”, la confesión de Néstor Soto tras asesinar a Catalina El acusado reveló cómo fue la discusión que tuvo con su amiga, minutos antes del crimen. Además, detalló cómo terminó con la vida de la influencer.

Este martes, durante el juicio oral por el femicidio de Catalina Gutiérrez en la provincia de Córdoba, Néstor Soto declaró y confesó el crimen. Además, reveló detalles impactantes sobre el femicidio.

En primer lugar, el detenido contó cómo fue la discusión que tuvo con Catalina, minutos antes del femicidio. “Le dije que me iba a cambiar de ropa y me respondió: ‘Dale, culiado, encima de que no me invitás, ¿te tengo que esperar?”, relató Soto. Debido a esto, Soto mencionó que se enojó y le dijo a Catalina: “Tomátela”.

Según manifestó Soto, la influencer le pegó una cachetada y en ese momento, él reaccionó de manera violenta. “Reaccioné con un golpe y le dije: ‘Cati, me fui a la mierda, perdón’”, mencionó el joven. Luego, Catalina agarró a Néstor de la remera y ambos terminaron peleando en el piso.

Asimismo, Soto indicó que la estranguló hasta que la joven influencer quedó inconsciente. “Me apretó fuerte la nuez y ahí se me apagó la tele. Ahí arranca el Néstor Soto loco. Le agarro las manos, se las zafó y hago la maniobra del mataleón”, explicó.

El joven reveló que cuando se dio cuenta que Catalina estaba muerta, pensó en prenderse fuego para quitarse la vida. “Vi el alcohol arriba de la heladera y pensé: ‘Me prendo fuego acá en el departamento’”, sentenció Soto.

Tras el femicidio, el joven se subió a su auto y condujo hasta un descampado del barrio Ampliación Kennedy. Allí, abandonó el cuerpo de la joven de 21 años y su auto. “Agarré el alcohol, lo tiré en el piso y también me lo tiré a mí. Prendí un fósforo y se empezó a prender despacito. Ahí es cuando no me dieron los huevos, el fuego avanzaba paulatinamente y arranqué a caminar”, agregó.

Por otro lado, el detenido admitió que fingió no saber lo que había ocurrido en las horas posteriores al femicidio. “Cuando llegué a la comisaría, vi al papá, a la mamá y a la hermana y dije: ‘Ni en pedo hablo acá’. Seguí mintiendo”, reveló. Sin embargo, Soto confesó cuando la policía fue a buscarlo para ir a declarar. “No aguanté más, exploté llorando y dije: ‘Me arruiné la vida, señor, me arruiné la vida’”, rememoró.

Y concluyó: “Perdón por no haber tenido los huevos en el momento de decir que maté a una persona”. El miércoles, el juicio continuará con los alegatos de las partes.