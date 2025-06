Se reune la Corte y hay expectativa por la firma del fallo Vialidad y la confirmación de la condena contra Cristina Aunque ya habría tres votos en favor de rechazar el recurso de la ex presidenta, dejando firme la condena, aún no está definida la fecha en que será firmada esa resolución.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen sus despachos los tres jueces de la Corte Suprema, ayer no hubo ninguna reunión. Ni siquiera un encuentro informal. Por eso no hay certeza de que en el plenario previsto para hoy se firme la causa Vialidad, un caso de enorme impacto político y judicial. De confirmarse este fallo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Técnicamente podría pasar en cualquier momento, ya que los tres integrantes del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya tendrían decidido rechazar los planteos de CFK y de los otros ocho condenados “con un 280 pero fundado”, según fuentes judiciales. Esto significa la firma de una resolución que rechaza las apelaciones sin más trámite, aunque fundamentando la decisión por motivos de trascendencia institucional.

Sin embargo, no habría coincidencia entre los tres jueces en cuanto a la fecha de la firma del fallo. Además, ayer se conoció que Rosenkrantz tiene previsto viajar a México entre este miércoles y el lunes de la semana próxima.

El informe interno

El documento que circula entre los jueces fue elaborado por el secretario penal del tribunal, Diego Seitún. En él propone rechazar todos los recursos presentados, tanto por las defensas como por el fiscal Mario Villar, y avalar así la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra Cristina Kirchner, así como las penas impuestas a los otros ocho condenados.

Este informe puede ser tenido en cuenta por la Corte pero no es determinante, ya que cada juez cuenta con sus propios proyectos redactados por los profesionales que se desempeñan en sus vocalías.

El texto de Seitún analiza punto por punto los argumentos presentados en los recursos de queja, revisa la jurisprudencia de la Corte en casos similares, y propone una resolución concreta: aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar sin mayor argumentación los planteos.

Este mecanismo, utilizado con frecuencia en el tribunal, permite desestimar recursos sin abrir una discusión jurídica ni fundar en profundidad la decisión. Sin embargo, en un caso de semejante sensibilidad política e institucional, los jueces prefieren tomarse más tiempo y preparar un fallo más detallado.

Al rechazar los planteos de apelación, los argumentos de los votos por “280 fundado” confirmarían básicamente los lineamientos expuestos en el extenso fallo de la Cámara de Casación, de noviembre pasado, que a su vez confirmó la condena impuesta en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

Los tres votos de los jueces de la Corte, podría girar sobre los siguientes ejes:

– Tanto el TOF 2 como Casación respetaron el derecho de defensa de los condenados y sus garantías constitucionales.

– La maniobra de defraudación contó con la intervención de la ex presidenta y de José López, entre los años 2003 y 2015, desde que comenzó el Gobierno de Néstor Kirchner hasta que terminó el gobierno de Cristina, 12 años después.

– La maniobra se realizó a través de la creación del grupo empresario Austral Construcciones para direccionar el proceso licitatorio en tan sólo 30 días.

– Los jueces también rechazarían los cuestionamientos que hicieron los abogados de los condenados porque la Justicia no realizó un peritaje de cada uno de los 51 contratos cuestionados. Sin embargo, la Corte aceptaría que el peritaje realizado por muestreo resultó ser representativo de toda la maniobra que se investigó en la causa.

Fuente: Infobae