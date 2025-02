“Se tiene que pudrir en la cárcel”, el arrepentimiento del padre de uno de los asesinos de Kim Gómez "Mi hijo es una mierda de persona", expresó el hombre.

El padre de uno de los delincuentes detenidos por el crimen de Kim Gómez en La Plata sostuvo que su hijo “es una mierda de persona”.

Se trata de Héctor, quien afirmó que el menor “se tiene pudrir en la cárcel”.

Sobre los momentos posteriores al hecho, Héctor relató: “Yo había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y me llama mi hija. Me dice que Tobías se robó un auto y mató a una nena. Le dije que lo retenga, que cuando llegaba a La Plata lo entregábamos”.

“Cuando llegué a mi casa, fui a la (Comisaría) Tercera y no me quisieron tomar la denuncia. Después fui a la Octava y había mucha gente: pensaba que me iban a pegar a mí. Di la vuelta y vi a un patrullero, le dije que quería entregarlo, que sabía dónde estaba. Me subí y los llevé hasta mi casa”, detalló.

También explicó de qué manera logró que la Policía consiguiera arrestar al otro menor que había salido a robar con su hijo: “Yo mismo los llevé en el patrullero a la casa del chico, y les dije que era el que estaba con mi hijo anoche”.

“Yo ya venía renegando mucho con él. Hace 20 días había robado un auto y los policías me dijeron que lo vaya a buscar. Yo no lo quería retirar, querían que lo manden a algún lado. Pero me obligaron a llevarlo porque es menor y no podía quedarse en la comisaría”, dijo.

“Él anda en la calle porque anda en consumo, anda perdido en la droga. Lo tuve un tiempo trabajando conmigo en la ferretería y me robaba las cosas, le dije que no venga más”, reveló.

“Mi hijo es una mierda de persona, pero va a pagar por lo que hizo. Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo pienso sacar, que se pudra y que pague ahí adentro”, aseguró.

“Él empezó a consumir hace dos o tres años atrás, con 14 años. Empecé a ver que fumaba cigarrillo, después marihuana y empezamos con los problemas. Dejó el colegio y no quiso volver. Hubo muchos problemas en el medio y no lo internamos porque estaba rebelde, te dabas vuelta y se iba. A veces me hacía frente y le tenía que pegar”, confesó.

“Le pido disculpas y los acompaño en el sentimiento a los familiares de Kim. Sé que las disculpas no van a hacer volver a su hija, pero él me pidió que vaya a hablar con él y fui al cementerio a pedirles disculpas en persona. Él va a pagar lo que hizo, que se queden tranquilos. Siento mucha bronca, porque culpa de él estamos pasando esto”, contó.

“Me cansé de hablarlo, no le falta nada, le di una casa y le tuve que sacar por como la estaba destruyendo. También le di una moto, un auto, siempre se lo aconsejó, pero nada ayudó. Le pido a la Justicia que no lo suelten, a ninguno de los dos, y si se tienen que pudrir en la cárcel, que se pudran”, cerró.

EL ROBO Y ASESINATO QUE CONMUEVE A LA PLATA

La menor de siete años falleció durante un robo perpetrado en la zona de Altos de San Lorenzo, una localidad ubicada en el partido de La Plata, donde horas después detuvieron a dos menores por el hecho.

En ese sentido, luego de un amplio operativo policial fueron apresados dos ladrones de 14 y 17 años. El incidente se produjo cuando dos ladrones robaron un vehículo que estaba estacionado frente a un supermercado mayorista, en la intersección de 72 y 24.

MIRA TAMBIÉN Macri reunió al PRO y criticó las designaciones por decreto de Milei

Los malvivientes se llevaron el auto con la nena adentro, y al cabo de unas pocas cuadras fue arrollado por el mismo vehículo en 82 y 28.

Los investigadores sospechan que la niña habría intentado bajarse del auto en movimiento y al caer sobre al asfalto quedó debajo de las ruedas.

La menor fue identificada como Kim Gómez, de 7 años, y la madre al enterarse del deceso tuvo que ser contenida tras entrar en estado de shock.

La Policía realizó un operativo para dar con los delincuentes en una zona descampada, mientras los peritos iniciaron las tareas para analizar la escena.

Los sospechosos fueron detenidos, uno de ellos entre las calles 134 y 85, y luego llevados a la Comisaría La Plata 8va.

El arresto fue hecho por oficiales de la DDI La Plata y agentes de Seguridad de la Policía Bonaerense.

Una cámara de vigilancia captaba a los acusados ingresando a un comercio de 24 y 72 minutos antes del robo.

MIRA TAMBIÉN Desaparición de Lian: el abogado de la familia reveló la hipótesis que maneja luego de los rastrillajes

La fuga de ambos fue en un auto rojo que fue encontrado en un descampado de Altos de San Lorenzo sobre 84 y 26. La fiscal del caso Eugenia Di Lorenzo analiza las pruebas recolectadas hasta el momento.

En la zona hubo una amplia búsqueda y la investigación continúa con más declaraciones y el informe de autopsia que se conocerá este miércoles.

Por último se espera la incorporación al expediente de cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas.

NA