Se viene un feriado XXL en noviembre: los 4 días libres para viajar o descansar Este mes trae un fin de semana XL de cuatro días. Las fechas confirmadas son el viernes 21 (turístico) y el lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional).

El mes de noviembre de 2025 ofrecerá un atractivo fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para el turismo y el descanso, según el calendario oficial de feriados.

Los trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de una prolongada pausa a fines de mes, gracias a la combinación de un feriado turístico y el traslado de una fecha patria.

Las fechas confirmadas para los feriados de noviembre

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos (Día no laborable). Este día se suma al fin de semana para potenciar la actividad turística en el país.

Lunes 24 de noviembre: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional. Originalmente, esta conmemoración se celebra el 20 de noviembre, pero la ley permite su traslado al lunes más cercano para generar un fin de semana largo.

De esta forma, el fin de semana extra largo se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, ambos días inclusive, ofreciendo una excelente oportunidad para planificar viajes o disfrutar de un merecido descanso antes de las festividades de fin de año.