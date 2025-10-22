Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal El jugador de Independiente Rivadavia y ex Boca quedó libre de cargos en el caso por abuso, que había comenzado por una denuncia de su ex.

Sebastián Villa recibió un fallo favorable de la justicia: fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal. El actual futbolista de Independiente Rivadavia y ex Boca recibió el beneficio tras una decisión de la denunciante.

Rocío Tamara Doldán optó por desistir y retirar la denuncia que le había hecho a su expareja.

Según se conoció, la víctima logró “resignificar” lo ocurrido en el episodio que denunció y consideró que el deportista “dio por hecho que el consentimiento estaba implícito”.

En un primer momento, en mayo de 2022, la denunciante había asegurado que había mantenido una relación “de idas y vueltas” con el futbolista y que lo había conocido poco más de un año antes de ocurrir los hechos violentos.

Además, Rocío Doldán lo había catalogado como “una persona sumamente violenta y agresiva”, aunque, hasta el momento de la denuncia, solo empleaba violencia verbal.

La denuncia que había hecho Rocío Doldán contra Sebastián Villa

Sobre el día del hecho, la denunciante había declarado que Villa estaba alcoholizado, le hizo una escena de celos en la que levantó el tono de voz, aunque luego se tranquilizó y ambos fueron a dormir. “Él me estaba acariciando en la cara cuando, de repente, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca y me pega una cachetada”, había afirmado.

Entre lágrimas producto del golpe, la primera declaración de Doldán asegura que Villa habría intentado tranquilizarla, para luego volver a apretarle la mandíbula con mucha fuerza, impidiendo su respiración, y a morderle “de manera violenta” los labios, haciéndola temer por su vida. Luego habría procedido a abusar de ella, una situación que “él parecía estar disfrutando”.

MIRA TAMBIÉN ANSES: cómo obtener la constancia de CUIL

En las últimas horas, tanto el fiscal de la causa como el denunciante prefirieron desistir y retirar la acusación, debido a que Doldán afirmó que estaban “inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que nos hacíamos mutuamente” y que Villa habría “dado por hecho que el consentimiento estaba implícito”, debido a “la intensidad con la que habíamos tenido relaciones anteriormente”.

Un dato clave para la retracción de la absolución del colombiano es el informe psicológico al que se expuso Doldán, a cargo de la doctora Alicia Cortalezzi, que arrojó que el lenguaje corporal de la denunciante “expresa una saludable voluntariedad, trasmite un gesto de calma” y no da indicios de que sufra de “presión ni miedo alguno, ni dependencia económica o emocional”.

Además, el fallo de la Justicia afirma que la denunciante no está en situación de vulnerabilidad y “ha rearmado su vida”, viviendo en otro país.