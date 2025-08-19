Según la pericia oficial, el fentanilo contaminado incidió en la mayoría de las muertes Por ahora se analizaron solo 20 autopsias de los 96 pacientes que se cree que murieron por las bacterias encontradas en las ampollas.

Un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense confirmó que las ampollas del lote 31202 del fentanilo, fabricado por el laboratorio HLB Pharma, agravaron los cuadros clínicos de pacientes internados y contribuyeron a la muerte de varios de ellos.

En total, de las 20 muestras analizadas hasta ahora, la pericia enumeró al menos 11 casos con “nexo concausal”, es decir, muertes en las que el fentanilo contaminado fue un factor que incidió en el desenlace fatal.

Otros 5 casos fueron clasificados como “fortuitos”, donde la infección estuvo pero no cambió el destino clínico. El resto permanece en revisión por falta de documentación.

Qué dice la pericia

El Centro de Asistencia Judicial Federal recibió, a fines de mayo, los exámenes de autopsia de 20 pacientes que se cree que murieron tras ser tratados con fentanilo contaminado en distintos hospitales del país.

Con la documentación, los peritos analizaron caso por caso para determinar si los fallecimientos o complicaciones graves podían vincularse con el suministro del opioide.

La conclusión fue que en la mayoría de los fallecimientos, la infección bacteriana actuó como un factor “concausal”.

Nexo concausal: 11 casos. La infección no fue la única causa de la muerte, pero sí un factor clave que agravó el estado clínico y aceleró el fallecimiento.

11 casos. La infección no fue la única causa de la muerte, pero sí un factor clave que agravó el estado clínico y aceleró el fallecimiento. Nexo fortuito: 5 casos. La bacteria estuvo presente, pero los pacientes tenían condiciones tan graves (como politraumatismos o cáncer avanzado) que la infección no cambió el curso fatal.

5 casos. La bacteria estuvo presente, pero los pacientes tenían condiciones tan graves (como politraumatismos o cáncer avanzado) que la infección no cambió el curso fatal. Nexo directo: no se identificaron casos en los que la bacteria fuera la única causa de la muerte.

Los expertos explicaron que las dos bacterias “multirresistentes” encontradas tienen características que las vuelven peligrosas en pacientes vulnerables, que están internados en terapia intensiva.

En los exámenes del Malbrán, por un lado, se encontró Ralstonia mannitolilytica. Es un germen de “baja patogenicidad en condiciones normales”, pero “capaz de sobrevivir en soluciones hospitalarias y formar biopelículas resistentes”. En pacientes inmunocomprometidos puede provocar sepsis graves y hasta la muerte.

Por el otro se halló Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, “un bacilo de alta virulencia, asociado a infecciones nosocomiales”, con la capacidad de producir enzimas (MBL) que lo vuelven multirresistente a los antibióticos más potentes. En pacientes críticos, su presencia es mortal.

El dueño del laboratorio se desligó de las muertes

Aunque todavía no está procesado, Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, podría enfrentar responsabilidades penales en la causa, ya sea por negligencia o por dolo. Todavía queda pendiente una pericia clave que corresponde al Instituto Malbrán, que analizó no solo los “batch records” sino también material incautado en allanamientos, como cuadernos de microbiología.

Junto con el informe que emitió hoy el Cuerpo Médico Forense, las evidencias podrían derivar en su indagatoria e imputación formal en las próximas semanas, ya que el empresario no solo es el propietario de la empresa sino también el responsable legal de la planta donde se fabricaron más de 150 mil ampollas contaminadas.

En medio del avance de la investigación, Furfaro rompió el silencio en una entrevista con TN, donde se desligó de las muertes y dijo que los pacientes fallecieron por otras causas.

“Soy el primero que quiere saber si estaba contaminado”, dijo, aunque admitió que “pudo haber habido un caso de negligencia”. También protagonizó un tenso cruce con Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini, la víctima más joven de la tragedia.

“Soy el primero que quiere que se sepa lo que le pasó a su hijo. Leí toda la historia clínica. ¿Está mal que tenga la bacteria de la ampolla? Obvio que está mal”, dijo Furfaro, en un intento de mostrarse empático. Pero su discurso no convenció a Francese: “Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias. Vos sabés que ese lote se tenía que fabricar en 8 horas y tardaron 16. Hubo fallas, y vos sos el responsable”.

Furfaro llegó a decir que, si tenía algo que ver “a propósito”, estaba dispuesto a “volarse la cabeza delante de ella”. Pero Francese no tomó sus disculpas: “No te voy a aceptar nada. Fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste o las bacterias que estaban en tu fentanilo las que llevaron a que Renato empeorara y falleciera, igual que todas las otras víctimas”.

En esa misma entrevista, Furfaro intentó desviar la atención señalando que había una persona que, según él, debería estar siendo investigada contra el exdiputado provincial Andrés Quinteros. El empresario denunció un supuesto sabotaje en sus laboratorios, e incluso aseguró que un helicóptero vinculado al exlegislador sobrevolaba la zona por las noches.

Sin embargo, esa línea no fue tenida en cuenta por el juez federal Ernesto Kreplak, que por ahora sigue concentrado en las posibles responsabilidades penales del entorno empresarial de HLB Pharma.