Según una auditoria, la Agencia de Discapacidad habría comprado medicamentos con sobreprecios de 27% Son datos preliminares de un relevamiento que compara la adquisición de un grupo de medicamentos por parte del organismo que manejaba Diego Spagnuolo y el Ministerio de Salud.

El escándalo de las presuntas coimas suma un nuevo capítulo. De acuerdo al primer dato que se conoció a partir de la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo llegó a pagar un sobreprecio del 27% en la compra de medicamentos.

Esta es la primera vez que el Gobierno reconoce oficialmente la existencia de sobreprecios después que se desató el conflicto protagonizado por Diego Spagnuolo, quien dejó su cargo tras la difusión de una serie de audios donde denunciaba corrupción.

Según la información oficial, se tratan de datos preliminares en base a siete medicamentos en los que se compararon las compras de la ANDIS y del Ministerio de Salud.

A partir de este primer estudio surgió que en uno de esos medicamentos -PEG Asparaginasa, un remedio contra a leucemia linfoblástica aguda-, que ambos organismos compraron a la droguería Suizo Argentina, la Agencia Nacional de Discapacidad pagaba un 27% más caro que la cartera que conduce Mario Lugones.

El reporte muestra que el programa Incluir Salud -que funciona bajo la órbita de ANDIS- pagó en agosto de este año $13.500.176 por ese medicamento, mientras que hace un año atrás, el Ministerio de Salud pagó $8.274.027. “Si se le resta la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, Incluir Salud compra esta medicación un 27% más cara”, explicaron en el Ejecutivo.

Este relevamiento comenzó ayer y continuará en los próximos días hasta completar la auditoría dentro del área de Discapacidad. La semana pasada, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la designación de Alejandro Vilches -que se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria- como nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La droguería Suizo Argentina es una de las más importantes del país y se dedica a la venta de productos farmacéuticos. La empresa está a cargo de la familia Kovalivker: Eduardo y sus hijos Jonathan -el actual presidente de la compañía- y Emmanuel.

Más allá de su negocio privado, Suizo Argentina mantuvo distintos contratos con el Estado nacional en diversas áreas que no se limitan solo a la Agencia de Discapacidad.

Incluso, de acuerdo a un relevamiento de TN en base a la plataforma COMPR.AR, se pudo comprobar que la firma obtuvo diversas licitaciones en el Ministerio de Salud, el Estado Mayor General de la Armada, Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”.