Senado: la oposición consiguió los votos para habilitar el debate sobre el veto a la Ley de Discapacidad El kirchnerismo impulsa además la regulación de los DNU, una herramienta fundamental para el Gobierno. La sesión tiene lugar en plena tensión por el escándalo de las presuntas coimas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio