- Otra sesión tensa para el Gobierno: el Senado se encamina a rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad.
- La oposición en el Senado consiguió los votos para habilitar el debate sobre el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Senado: la oposición consiguió los votos para habilitar el debate sobre el veto a la Ley de Discapacidad
El kirchnerismo impulsa además la regulación de los DNU, una herramienta fundamental para el Gobierno. La sesión tiene lugar en plena tensión por el escándalo de las presuntas coimas.
Your browser doesn’t support HTML5 audio