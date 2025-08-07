Si vas a Córdoba, ¡ojo!: la Caminera cobra multas más caras por las infracciones La modificación de los valores fue anunciada en el Boletín Oficial.

Los montos de las multas impuestas por la Policía Caminera de Córdoba volvieron a incrementarse debido al reciente ajuste en el precio de la nafta súper, según lo publicado este jueves 7 de agosto por el Gobierno provincial en el Boletín Oficial.

Este cambio se basa en la Ley de Tránsito 8.560, que utiliza las Unidades Fijas (UF) como parámetro, equivalentes al menor precio de venta al público de un litro de nafta súper.

Nuevos rangos de multas

Las multas se clasifican según la gravedad de las infracciones, y los montos ahora reflejan el aumento en el costo del combustible. A continuación, detallamos cómo quedan los valores: