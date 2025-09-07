Siete hombres fueron a votar y quedaron presos: tenían pedidos de captura por abuso sexual y robo La policía montó guardia en las escuelas donde los sospechosos debían votar.

Al menos siete personas fueron detenidas este domingo cuando fueron a votar en Lomas de Zamora, Tigre y Quilmes. Los acusados estaban acusados por abuso sexual, robo agravado y abuso de armas agravado. Todos tenían pedido de captura.

“Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos”, apuntó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en un posteo en X.

En Lomas de Zamora, un hombre que estaba prófugo acusado por robo agravado, en modalidad “piratas del asfalto”, quedó aprendido.

El hecho ocurrió esta mañana, cuando el hombre se presentó a votar en la escuela secundaria N° 56 ubicada sobre la calle Avolas 1100, en la localidad de Villa Fiorito.

El detenido fue identificado como Facundo Alejandro Pelozo, de 26 años y tenía vigente una orden de captura, según indicaron fuentes policiales.

Allí el acusado fue identificado y luego detenido por el personal de la Policía Federal Argentina (PFA). Colman quedó alojado en la comisaría quinta de Villa Fiorito, a disposición de la fiscalía número 7.

En Quilmes, en tanto, se efectivizaron dos detenciones. En la escuela EP N°35 sobre la calle Craviotto, la policía bonaerense aprehendió a un hombre por privación ilegítima de la libertad que se presentó a votar.

Mientras que en un establecimiento educativo ubicado en calle 806, los efectivos policiales detuvieron a un prófugo acusado por abuso sexual.

En Tigre, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la policía bonaerense detuvo a un hombre con pedido de captura por abuso de armas agravado. El acusado se presentó a votar en el colegio Guadalupe, ubicado en Avenida de los Constituyentes 2924 en la localidad de Las Tunas. Finalmente, fue detenido por el personal de GTO.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido quedó a disposición de la fiscalía de General Pacheco y el Juzgado de Garantías número 2 de San Isidro.

Finalmente, en La Matanza, se llevó adelante la sexta detención en medio de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En Isidro Casanova, la policía bonaerense efectivizó la detención de un hombre de 54 años acusado de abuso sexual.

Del mismo modo, en La Plata, en la Escuela EP N° 10, fue apresado un hombre acusado de tentantiva de homicidio.

En San Nicolás, personal del GTO de la Comisaría 2ª -junto con la DDI- detuvo en la escuela primaria N° 30 a un hombre identificado con las siglas M. M. S. Tenía un pedido de detención vigente desde el 7 de marzo, solicitado por la UFI y Juicio N° 11, a cargo del fiscal Pablo Vespasiano, en una causa caratulada como “robo agravado en poblado y en banda y por escalamiento”.