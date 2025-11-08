Sueldo de empleadas domésticas: en cuánto queda el mes hasta diciembre con el nuevo aumento y bono El alza es de 2,7% y alcanza al último bimestre del año. Además, un grupo de trabajadores de casas particulares cobrarán una suma no remunerativa de hasta $14.000.

La Comisión de Trabajo en Casas Particulares definió un nuevo aumento de las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas. El incremento es de 2,7%. Además, se definió la liquidación de un bono de hasta $14.000.

El ajuste salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre. La actualización de las remuneraciones básicas fue acordada este viernes 7 de noviembre en la Secretaría de Trabajo.

Se espera que la próxima semana el Gobierno formalice las nuevas escalas salariales con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial.

La Comisión Nacional de Casas Particulares está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía, Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, que ejerce la presidencia de esa entidad y tiene a su cargo las tareas de soporte legal, técnico y administrativo.

Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobro desde noviembre de 2025

De acuerdo con el aumento no acumulativo de 1,4%, la hora y el mes trabajado debería pagarse (a principios de diciembre) de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $3734,85 la hora y $465.904,33 el mes trabajado;

Supervisores sin retiro: $4090,52 y $518.965,42;

Personal para tareas específicas con retiro: $3535,81 la hora y $432.851,44 el mes;

Personal para tareas específicas sin retiro: $3876,43 y $481.837,13;

Caseros: $3340,11 y $422.316,42;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $3340,11 y el mes trabajado $422.316,42;

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3734,77 y $470.627,40;

Personal para tareas generales con retiro: $3094,72 y $379.784,93;

Personal para tareas generales sin retiro: $3340,11 y $422.316,42.