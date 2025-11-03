Superluna de Castor 2025: fecha, horario y cómo verla desde Argentina Todo lo que tenés que saber sobre este fenómeno astronómico.

El nuevo ciclo lunar, que empezó el pasado 21 de octubre, tendrá su luna llena el próximo 5 de noviembre. Este evento astronómico es uno de los más esperados del año y se la conoce como Superluna de Castor.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita donde se encuentra a menor distancia de la Tierra. De esta manera, la Luna se ve hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que de costumbre.

Cuándo es y dónde ver la luna llena de noviembre

La luna llena de noviembre o Superluna de Castor podrá verse el miércoles 5 de noviembre en diferentes partes del mundo, especialmente en América, Europa y Asia.

En la Argentina, se podrá apreciar este fenómeno durante la noche y la madrugada del jueves 6 de noviembre.

Por qué se llama Luna de Castor

El nombre “Luna del Castor” proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte. En esta época del año, los castores construyen sus madrigueras para prepararse para el invierno, muchas veces bajo la luz intensa de la Luna llena.

El United States Naval Observatory (USNO) explica que este es el período en el que estos animales trabajan antes de que las aguas se congelen. En otras culturas, la luna de noviembre también recibe nombres como Luna de Escarcha, Luna Helada, Luna Comercial o Luna de Nieve, según la región.

El calendario lunar de noviembre 2025