Temblor en el norte: un sismo sacudió Salta este viernes A media mañana se registró un sismo a 193 kilómetros al oeste de la capital provincial.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes por la mañana se produjo un movimiento sísmico en el oeste de la provincia de Salta. El evento ocurrió a las 10.22 con una magnitud de 4,1 y una profundidad de 201 kilómetros.

El epicentro se localizó 193 kilómetros al oeste de la capital provincial, 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en la región de la Puna. Las coordenadas oficiales fueron -24.310 de latitud y -67.240 de longitud.

Por la profundidad registrada, el temblor pudo haber sido percibido en localidades cercanas pero sin capacidad de provocar daños. El INPRES precisó que el cálculo es automático y sujeto a revisión por parte de un sismólogo.