El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes por la mañana se produjo un movimiento sísmico en el oeste de la provincia de Salta. El evento ocurrió a las 10.22 con una magnitud de 4,1 y una profundidad de 201 kilómetros.
El epicentro se localizó 193 kilómetros al oeste de la capital provincial, 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en la región de la Puna. Las coordenadas oficiales fueron -24.310 de latitud y -67.240 de longitud.
Por la profundidad registrada, el temblor pudo haber sido percibido en localidades cercanas pero sin capacidad de provocar daños. El INPRES precisó que el cálculo es automático y sujeto a revisión por parte de un sismólogo.