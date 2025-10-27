Tragedia en Misiones: apareció un impactante audio del automovilista que chocó contra el micro donde murieron 9 personas Rafael Ortíz, el conductor del Ford Focus que chocó contra el micro, reconoció circular a gran velocidad y describió una maniobra que pudo haber provocado el accidente.

Un día después del accidente fatal en Campo Viera, Misiones, donde murieron 9 personas y 29 resultaron heridas tras colisionar de frente el micro en el que viajaban contra un auto, salió a la luz un impactante audio que habría sido enviado por el automovilista minutos antes del impacto.

Los investigadores ya tienen en sus manos el mensaje de Whatsapp que grabó Rafael Ortíz (34), el conductor del Ford Focus, donde reconoce circular a gran velocidad y describe una maniobra que pudo haber resultado fatal. “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, aseguró.

Fuentes policiales confirmaron que el teléfono celular de Ortiz, quien murió en el acto, fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic).

El análisis busca determinar no solo la autenticidad del audio, sino también el momento exacto en que fue grabado y enviado. Los investigadores intentarán establecer si el mensaje fue transmitido mientras Ortiz conducía el vehículo, lo que reforzaría la hipótesis de una conducción temeraria.