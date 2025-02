Trapitos golpearon a un médico que se negó a pagar $5.000 por el “estacionamiento” La víctima debió ser asistida debido a los golpes que recibió de un individuo que le exigió 5 mil pesos por darle indicaciones.

Cerca de las 12 del mediodía del sábado pasado, un médico que acababa de estacionar en una calle del barrio de Flores fue víctima de una brutal golpiza por parte de un “trapito” que le pidió dinero antes de bajar del vehículo. El hombre relató que el motivo del ataque se debió a que el agresor le pidió una suma de dinero y él no contaba con efectivo para darle.

“Enseguida se puso agresivo, me decía ‘dame $5 mil porque te rompo todo o te mato’”, contó el médico a la prensa, tras haber recibido un golpe en la cabeza y luego en el resto del cuerpo con una madera larga de gran espesor y con clavos en la punta.

En las imágenes que quedaron grabadas en una cámara de seguridad de la zona, se pudo ver como el cuidacoches increpaba al hombre a través de la ventanilla. Con gestos de reclamo, el individuo, de torso desnudo y shorts, se alejó unos pocos pasos del auto y regresó con un listón de madera que yacía tirado al lado de una columna. El reproche comenzó luego de darle indicaciones al conductor cuando estaba estacionando.

“Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. Me pidió plata, pero lamentablemente no tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya”, contó la víctima sobre esa mañana en Helguera y Bacacay.

Al no poder llegar a un acuerdo y observar que el atacante tomaba el arma, el médico descendió del auto y comenzó la agresión. “Le dije ‘calmate’ y apenas vi que tenía esa madera, intenté desarmarlo, pero recibí un golpe en la cabeza y me quedó toda la boca lastimada”, detalló el profesional. El ataque escaló rápidamente cuando otras personas, presuntamente allegadas al agresor, intervinieron en la golpiza. “Me defendí como pude”, añadió.

La esposa del médico, que se encontraba a unos metros del lugar, presenció la escena y corrió a auxiliarlo. “Mi esposa estaba a 100 metros y ella vio la pelea y vino corriendo. Llamó al 911 y algunos comerciantes también llamaron. Unos minutos después llegó la Policía”, recordó el hombre. Sin embargo, cuando los agentes arribaron, el agresor ya se había dado a la fuga.

“Guardé la madera por si me querían volver a pegar. Me quedaron golpes en los brazos, la cara, tenían algo más porque tengo cortes”, lamentó la víctima quien debió recibir atención médica.

Según denunció, esta no sería la primera vez que los vecinos de la zona reciben amenazas y extorsiones. “Te cansas de estas cosas, pero si hubiera podido evitarlo lo hubiese evitado. Yo fui a llevar a mi señora a hacer compras, es una locura esto que tengamos que vivir de esta manera, estar implicado en una situación en la que tenés que estar agarrándote a trompadas para salvar tu vida”, concluyó.

Esta temporada, los cuidacoches también se trasladaron a la Costa, en donde hubo algunos episodios violentos que terminaron con la intervención de la policía. Un altercado entre un turista y un “trapito” en Villa Gesell se desató cuando el visitante, que había llegado a la playa junto a su familia, se negó a abonar los 20.000 pesos que el cuidacoches le exigía por estacionar en la zona.

El conflicto quedó registrado en un video filmado por un transeúnte y difundido por el medio digital “Policiales de la Costa”. Previamente, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, había ordenado tomar medidas para restringirles la presencia en Mar del Plata, lo que desató una serie de amenazas contra su persona. “Te van a dar un tiro perro, acordate”, fue el primer aviso del agresor. Y siguió: “Estás advertido, bien muerto vas a estar”.

Ante esta situación, el funcionario realizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. En sus declaraciones, había apuntado que se trataba de una “situación de extorsión permanente”.