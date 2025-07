Tras denuncia de fraude electoral, Lilia Lemoine dijo que está dispuesta a mudarse a Formosa La diputada nacional de La Libertad Avanza denunció que hubo fraude en las elecciones provinciales y dijo que evalúa instalarse allí en caso de que el gobernador avance sobre las personas que denunciaron abusos en el Congreso

La diputada nacional oficialista Lilia Lemoine aseguró que está dispuesta a mudarse a la provincia de Formosa en caso de que el gobernador Gildo Insfrán avance contra alguno de los testigos que denunciaron los abusos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Este domingo, hubo elecciones en Formosa donde el oficialismo logró una amplia victoria tanto en la votación para Convencionales Constituyentes como para diputados locales. El resultado le permite al gobernador proyectar una reforma constitucional que lo habilite a competir por un nuevo mandato pese a la restricción impuesta por la Corte Suprema.

“No creo que Gildo Insfrán me quiera viviendo en Formosa, pero soy capaz”, dijo Lemoine en diálogo con Infobae en Vivo, aludiendo a su disposición de mudarse a la provincia del norte argentino si existen situaciones de hostigamiento o represalias contra quienes denunciaron violaciones a los derechos humanos.

“Ya dije que si tocan a una de las personas que declaró en la Comisión de Derechos Humanos que se hizo en Formosa o en Buenos Aires, yo me voy a mudar a Formosa y voy a estar viviendo allá cuando no sea el momento de sesionar. Ya se lo dije. No creo que Insfrán me quiera viviendo allá, ya se puso bastante nervioso”, aseveró.