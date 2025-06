Tras la condena a CFK, el consejo nacional del PJ se reunirá para definir un plan de acción en todo el país El encuentro será mañana, a las 16, en la sede histórica de calle Matheu. Coordinarán actividades en las principales ciudades argentinas para los próximos días

Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el Consejo Nacional del PJ se reunirá en la sede del partido para definir y coordinar acciones de protesta en todo el país. El encuentro se realizará este jueves a las 16 y sería ampliado a otros dirigentes que no son parte del órgano partidario.

El objetivo central es establecer un plan de actividades para los próximos días, hasta que la ex presidenta sea notificada sobre su detención y comience a cumplirla – en el caso de ser otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria – en su departamento de Constitución.

El Tribunal Oral Federal N°2 le informó a la ex mandataria que tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir con su condena. El plazo máximo es hasta el miércoles de la semana que viene.

Cristina Kirchner saludó a los militantes desde el balcón de su casa (RS Fotos) Cristina Kirchner saludó a los militantes desde el balcón de su casa (RS Fotos)

En los días que siguen el PJ buscará organizar una serie de actividades en las principales ciudades de cada provincia. Cada referente local tendrá a su cargo la coordinación y el armado. Así se intenta estructurar un movimiento de militantes y dirigentes con una misma causa común.

Según pudo saber Infobae, no está estipulado que la ex jefa de Estado esté presente en el encuentro partidario. Hasta tanto no quede detenida, tiene libertad para moverse. En las primeras horas, después de la ratificación de la condena, CFK recibió a diferentes dirigentes del arco peronista en su departamento de Constitución.

Este miércoles la ex mandataria recibió la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese marco, la defensa que representa a la líder peronista buscará que el Tribunal a cargo del juez Jorge Gorini le otorgue la prisión domiciliaria. Justamente, hoy rechazó el pedido de“detención inmediata” que habían impulsado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Fuentes judiciales informaron a este medio que el magistrado respondió al planteo de los fiscales con un “estése a lo dispuesto en el día de ayer“, en referencia a la orden para que todos los condenados se presenten el jueves de la semana que viene a las 9:30 horas en la sede del tribunal en Comodoro Py para quedar detenidos.

La ex presidenta pidió ayer cumplir la condena de seis años de prisión en la modalidad de domiciliaria en su departamento de San José 1111. La defensa alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que también pidieron que no use una tobillera electrónica.

El tribunal oral ya formó el legajo particular para tratar ese pedido y le pidió opinión a la Fiscalía antes de resolver. Un punto central para ese planteo será la respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre los posibles lugares de detención para los condenados.

Dicho esto, a más de 24 horas de la resolución, la militancia se concentra en las inmediaciones del departamento, en el barrio porteño de Constitución. Decenas de manifestantes se acercaron a la puerta de la casa de la ex mandataria, que saludó desde el balcón.

Jorge Ferarresi y Mario Secco marcharon a la casa de Cristina Kirchner en Constitución Jorge Ferarresi y Mario Secco marcharon a la casa de Cristina Kirchner en Constitución

Varios grupos estaban marchando desde diferentes puntos del Conurbano para sumarse a la concentración que comenzó antes de conocerse la resolución del máximo tribunal, cuando la ex mandataria estaba todavía en la sede del PJ.

Una de las columnas más importantes que estaba movilizándose hasta la intersección de Humberto Primo y San José era encabezada por dos dirigentes más cercanos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se trata de Jorge Ferarresi y Mario Secco, lo que da todo un mensaje en el marco de la interna que atravesaba el peronismo hasta antes de la ratificación de la condena.