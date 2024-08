Tras la denuncia por violencia de género, Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ El expresidente está acusado de “violencia física y mental”. Aseguró que se defenderá y demostrará que nunca golpeó a la ex primera dama.

Tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género, Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ. La noticia se conoció este viernes por la noche a través de un comunicado donde el expresidente además insiste en que “aguarda que la situación se aclare”.

El texto completo de la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del PJ

Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare.

De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino.

Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor eh decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional.

La Justicia secuestró el teléfono de Alberto Fernández

La Justicia ordenó el secuestro del teléfono de Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga al ex presidente por violencia de género contra Fabiola Yañez, según pudo confirmar Infobae. La medida se dispuso en el marco del secreto de sumario que se impuso en estas horas en las investigación.

Según trascendió, el fiscal Carlos Rívolo pidió el allanamiento a la casa de Puerto Madero para secuestrar el celular del ex presidente. La sospecha es que habría seguido hostigando a Fabiola Yañez.

Lo cierto es que recién hoy se podía concretar cualquier medida de prueba sobre la causa. ¿Por qué? Porque la causa salió de la órbita del expediente de los seguros donde había nacido, a raíz de los diálogos y fotos encontrados en el celular de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, y quedó en otras manos. Tal como detalló Infobae, por sorteo el caso también recayó en el juez Julián Ercolini. En este caso el fiscal es Ramiro González, pero por estas horas lo estaba reemplazando Rívolo, quien intervino inicialmente.

MIRA TAMBIÉN Caso Loan: qué dijo la abuela Catalina sobre la transferencia milllonaria que recibieron sus nietos

El procedimiento fue realizado esta noche por personal de la Policía Federal en el piso 12 del edificio de Juana Manzo 740, conocido como River View, donde se encuentra recluido el ex presidente desde que se conoció la denuncia en su contra.

No trascendieron más detalles de cómo avanza por estas horas la investigación. El expediente quedó bajo secreto de sumario. El ex presidente había formalizado esta tarde una presentación para nombrar una abogada, Silvina Irene Carreiras, y poder tener acceso al expediente, algo que impide por estas horas la reserva de la investigación.

La causa se inició tras la decisión de Yañez de instar la denuncia contra su ex pareja. Por el momento quedó caratulada por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género. Inicialmente la ex primera dama había decidido no denunciar. Fue en una audiencia en la que el juez Ercolini le informó que en el celular de Maria Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se encontraron mensajes suyos con imágenes que daban cuenta de hechos de violencia. Fue cuando se analizó el teléfono en la causa de los seguros.