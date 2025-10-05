Tras la Peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires advirtió sobre “la pobreza y las consecuencias del narcotráfico” También solicitó “construir un país mas justo y fraterno”, en la misa central de la movilización a la Basílica.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió “diálogo” y advirtió sobre “la pobreza y las consecuencias del narcotráfico”. Además pidió “construir un país más justo y fraterno”, en la misa central en la Basílica de Luján tras la peregrinación anual de fieles. Además pidió “fraternidad, diálogo y encuentro entre los argentinos”.

García Cuerva advirtió: “Hay muchos hermanos en el país que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido al camino de sus vidas, y han detenido su marcha. Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad”.

El arzobispo de Buenos Aires dijo: “Por ellos también peregrinamos, los traemos en la mochila del alma, porque no queremos ser un pueblo indiferente ante tanto dolor ni tampoco dejarnos ganar por la impotencia del ‘no se puede’“.

García Cuerva destacó: “Caminamos por los que no dan más, por nuestros abuelos, por nuestros adolescentes y jóvenes atravesados por la droga y el alcohol, por los que perdieron un ser querido víctima de la violencia, por los más pobres, por los niños, por los discapacitados, por las familias, por los que buscan trabajo, por nuestros sueños e ideales, en definitiva, caminamos por nuestra patria”.

El arzobispo de Buenos Aires planteó además, en medio de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Le decimos a la Virgen de Lujan que como pueblo no nos vamos a detener a pesar de las piedras y dificultades del camino, tampoco vamos a ir por atajos tramposos con propuestas facilistas y superficiales que nos prometen espejitos de colores”.

El mensaje de García Cuerva en la misa central de la tradicional caminata hacia la Basílica de Luján, que este año tuvo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza” y volvió a reunir a miles de personas, en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

Jorge García Cuerva: “Cuando el Estado se retira de los barrios, avanza el narco”

El sábado García Cuerva advirtió, en declaraciones a Radio Mitre: “Cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’“.

El arzobispo de Buenos Aires se refirió a los presuntos vínculos del diputado de La Libertad Avanza y candidato, José Luis Espert, con el empresario argentino, Federico “Fred” Machado, detenido con prisión domiciliaria por narcotráfico: “Yo creo que no está bueno. No quiero puntualizar en este caso, pero no está bueno”.

García Cuerva consideró: “Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor, poder desligarnos de esta problemática del ‘narcoestado’, que ya ven lo mal que le hace a nuestra gente. La clase dirigente debe ser muy transparente, muy comprometida y muy honesta”.