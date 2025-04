La comparación de Javier Milei sobre el levantamiento del cepo

“Le planteamos al FMI la recapitalización del BCRA en un acuerdo inédito para la historia Argentina y para el Fondo. Porque todos los acuerdos que hace son para países que tienen un desequilibrio fiscal que no corrigen, y recurren al Fondo que les pone una meta de resultado fiscal y dinero. Ese ajuste, como nadie suele hacerlo de la forma en la que lo hicimos nosotros, sino que lo hacen subiendo impuestos, se entra en un círculo vicioso en el cual nunca se cumplen las metas del Fondo ”, explicó y destacó que su gestión se ocupó de ir a déficit cero a pesar de que desde el organismo les decían que eso era imposible.

Milei afirmó que la recapitalización del Banco Central fue clave para levantar el cepo. Foto: Xinhua

“ Luis (Majul), esto no lo viste nunca en tu vida . Esa es la gran diferencia de este programa con todos los otros programas del fondo. Sobrecumplimos todas las metas que nos planteó el Fondo, fuimos al programa… (se corrige) armamos un programa con el FMI que no es para financiar al fisco ni desequilibrios. Está armado para recapitalizar el Banco Central”, agregó.

Javier Milei aseguró que a mitad de 2026 no habrá inflación en Argentina

El Presidente negó que haya una devaluación

Javier Milei cargó contra Cristina Kirchner.

“Esa mujer (por Cristina Kirchner) quiere hablar de economía y no puede sumar con un ábaco. ¿Sabe qué creo? Que es masoquista. Porque cada vez que habla de economía dice estupideces y si tuviera más tiempo, le contestaría todas. Pero a veces es tan rudimentaria que me aburre. Me podría hacer una fiesta”, embistió contra la presidenta del PJ.