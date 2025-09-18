Tras los disturbios en Independiente: una banda porteña canceló su gira en Chile por amenazas de muerte El grupo Seattle Supersonics tenía previsto tres shows en el vecino país, pero decidieron levantar las fechas y denunciaron xenofobia.

Una banda argentina canceló su gira en Chile, en donde tenía previstos tres shows tributo a Nirvana, tras recibir amenazas de muerte vinculadas a los violentos incidentes entre hinchas de Universidad e Independiente de agosto.

Afirmaron que se trata de un episodio de “violencia xenófoba”, motivado únicamente por su nacionalidad argentina.

Según explicaron los integrantes de Seattle Supersonics, las amenazas no solo estuvieron dirigidas al grupo, sino también a parte del equipo de producción local en Chile. Incluso algunos habrían recibido fotos y nombres de familiares directos.

Aunque en un principio se adujo que los recitales previstos para los últimos días de septiembre se cancelaban por motivos de “fuerza mayor”, en las últimas horas el grupo difundió un comunicado en el que detalló las verdaderas razones.

“Lo que ha pasado es que ‘ganaron los malos’. Hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local. Amenazas de muerte y de boicoteo (de ir a dar los shows), por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron el el estadio del Club Atlético Independiente”, aseguraron en una publicación de Instagram.

Los shows estaban programados para el 25 de septiembre en Quilpué, el 26 en Talcahuano y el 27 en Santiago.