Triple crimen de Florencio Varela: el fiscal dijo que habrá nuevas detenciones y que abrieron los celulares de los detenidos Carlos Arribas reveló que tiene identificadas a más personas que estarían vinculadas con el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El fiscal que investiga el triple crimen de Florencio Varela, Carlos Arribas, adelantó que podrían haber nuevas detenciones en los próximos días. Arribas confirmó que hay “allanamientos en curso y personas individualizadas” y aseguró que esta semana la investigación avanzará en ese sentido.

“Estamos prontos a tener a todas las personas detenidas. Y las que no están detenidas, ya están con pedido de detención y captura”, señaló.

En diálogo con Radio con Vos, el fiscal aclaró que no tienen ninguna captura vigente hasta el momento, pero que trabajaban en “algunas personas que están individualizadas”.

Arribas remarcó que esta semana “será vital” para la investigación, dado que, según señaló, tienen “dos o tres detenciones avanzadas”.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza agregó: “Estamos trabajando para que esta semana finalice gran parte de la investigación sobre las personas que tenemos detenidas”.

Por otra parte, Arribas confirmó que este viernes se realizó la apertura de los celulares de los nueve detenidos y por estas horas se avanza en el análisis de la información que hay en los teléfonos.

Ese material será clave por dos motivos: para definir el móvil del crimen y para establecer realmente si los tres homicidios están vinculados con el narcotráfico.

“Tenemos indicios y elementos de investigación, pero no tenemos confirmado el móvil del crimen. La línea de investigación del robo de droga está”, aclaró Arribas.

El fiscal advirtió que todavía no puede “determinar si ´Pequeño J´ es el jefe de una banda narco”. “Tenemos menciones sobre drogas que atraviesan la causa. Yo soy bastante prudente, si bien hay indicios y versiones, esta semana va a quedar más claro”, remarcó.

El titular de la UFI de Homicidios de La Matanza dijo que el crimen puede estar relacionado con el consumo de drogas, pero que deben probar que “haya un tema de narcotráfico”.

“Si yo tuviera elementos suficientes para que se trate de un tema de narcotráfico, la causa hubiese pasado a un juzgado federal”, sentenció.

Con respecto a los nueve detenidos, detalló: “Los tenemos ubicados en la proximidad del lugar. Es parte de nuestra investigación determinar qué hizo cada uno”.

Por último, se refirió a las indagatorias que hizo a tres de los detenidos: Víctor Sotacuro Lázaro, Florencia Ibañez y Ariel Giménez.

“No tenían miedo o al menos no me lo manifestaron”, dijo para cerrar el fiscal.