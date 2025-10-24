Triple crimen de Florencio Varela: el estremecedor video revela cómo quedó la casa del horror tras la masacre Imágenes de la división de inteligencia de la Policía bonaerense exhiben el momento en que los agentes ingresaron a la vivienda.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó una novedad este viernes: un video al que accedió Lorena Maciel, conductora de TN, muestra la casa donde ocurrió la masacre por dentro.

Las imágenes, pertenecientes a la división de inteligencia de la Policía bonaerense exhiben el momento en que los agentes ingresaron a la vivienda donde Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron torturadas y, finalmente, asesinadas.

El video data de los días posteriores a la masacre. Las chicas todavía estaban desaparecidas. En una secuencia posterior se produjo el hallazgo de los cadáveres, que estaban enterrados en el patio.

En uno de los momentos, mientras requisan la vivienda, los policías sacan conclusiones: observan que en las paredes y el techo de la casa había manchas de sangre que habían sido trapeadas luego del hecho, entre otras pistas.

El video

Cómo sigue el caso: pidieron la prisión preventiva de ocho imputados y que la causa pase al fuero federal

Los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza que investigaron el triple femicidio de Florencio Varela pidieron las prisiones preventivas de los ocho imputados por la privación ilegal de la libertad, la tortura y el asesinato en un contexto de violencia de género de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, según confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

Las víctimas, de 20 y 15 años, fueron llevadas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Los investigadores requirieron que permanezcan o sean enviados a cárceles bonaerenses o federales los ocho imputados detenidos hasta el momento: se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú y señalado como el ladero de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’. Justamente, este último espera su extradición en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

Todos los imputados están acusados de delitos que van al desde el triple crimen agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento junto a la privación ilegal de la libertad de las víctimas hasta el encubrimiento agravado.