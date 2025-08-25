Un automovilista atropelló a un ciclista a toda velocidad y se dio a la fuga sin asistirlo El impactante hecho ocurrió este sábado en la zona de Banfield Este. Imágenes sensibles

Jonatan, un joven de apenas 23 años, fue víctima de un violento accidente vial este sábado por la tarde, cuando un automovilista lo embistió de frente, y a toda velocidad, mientras paseaba a bordo de su bicicleta por la localidad de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. A pesar de haber protagonizado la colisión, el conductor del auto no frenó en ningún momento para auxiliar al damnificado y se dio a la fuga, por lo cual ahora es intensamente buscado por la Policía.

El impactante accidente vial ocurrió cerca de las 13.30 en el cruce de la avenida La Plata e Ignacio Correa, en la zona de Banfield Este, por donde la víctima se trasladaba a bordo de su bicicleta, según precisa el medio La Unión.

De acuerdo a las grabaciones que encabezan esta nota, filmadas por dos cámaras de seguridad instaladas en el exterior de una casa ubicada en la esquina donde se registró el siniestro, la víctima, que se trasladaba en su bicicleta por la calle Ignacio Correa, fue embestido a toda velocidad por un Citroën C3 color negro, justo después de cruzar la calle La Plata.

Las imágenes dan cuenta de que el ciclista atinó a reducir su velocidad al notar que un auto venía de frente. Sin embargo, el automovilista continuó su marcha, lo chocó de frente y escapó de la escena sin reparar en el estado de salud de la víctima, que voló por el aire y quedó tendido sobre el asfalto tras el brutal impacto.

“Está grave. Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor”, comentó un familiar de la víctima en diálogo con el citado medio lomense.

La investigación del hecho quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez, quien trabaja en el análisis de las imágenes registradas por las cámaras vecinales de la zona para intentar dar con el conductor del auto.