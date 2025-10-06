Un gremio de pilotos anunció medidas que afectaría los vuelos de Aerolíneas Argentinas La Asociación de Pilotos de Líneas Aérea (APLA) criticó a la empresa estatal por las demoras en el llamado a paritarias para negociar aumentos salariales, entre otros reclamos.

El gremio de pilotos anunció dos medidas de fuerza para octubre debido a un nuevo conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas. Advierten que podrían producirse demoras y cancelaciones de vuelos, por lo que muchos pasajeros se verían afectados.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aérea (APLA) criticó la demora de la empresa en las negociaciones paritarias y anunció medidas de acción directa por incumplimientos del convenio colectivo y el proceso de desregulación del sector.

“Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, señaló APLA en un comunicado.

“Además, y ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de medidas de acción directa. Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”, sostuvieron.

“En este sentido, se realizarán asambleas programadas en Aeroparque para el 9 de octubre de 16:00 a 20:00 y el 24 de octubre, de 06:00 a 10:00. Durante estas asambleas, se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, precisaron.

“Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”, añadieron.

En contraposición, fuentes de Aerolíneas Argentinas aseguraron: “La medida de APLA pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias que afectan su actividad. Esto se da en un contexto en que Aerolíneas Argentinas finalmente pudo dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de permanentes pedidos de fondos del Estado para poder sostener su operación”.

“Desde Aerolíneas Argentinas se continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que esta medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, agregaron.

Cabe recordar que no es la primera vez en el año que surge una conflicto de este tipo. También, meses atrás se debieron dictar varias conciliaciones obligatorias para evitar un paro de APLA, que viene manifestándose en contra del Decreto 378/2025. Este establece cambios en materia de horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico.

Argumentan que existe un deterioro en las condiciones laborales y en cuestiones vinculadas con la seguridad operacional y a la “extranjerización y apertura indiscriminada del mercado”.

Más recientemente señalaron en ese sentido: “La desregulación en la industria aeronáutica está generando serias consecuencias para nuestros pilotos. Con la llegada de más de 100 pilotos extranjeros, los empleos para los profesionales argentinos se han visto reducidos, y sus salarios son alarmantemente superiores. Esta situación reduce significativamente el empleo y degrada la profesión en nuestro país”.

Similar a la discusión entre APLA y Aerolíneas, la semana pasada la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó asambleas de trabajadores en 21 aeropuertos del país. La medida obedeció a una serie de incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el marco de un reclamo por mejores salarios.