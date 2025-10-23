Un hombre de confianza del sanjuanino Tapia cruzó al gobernador de Mendoza: “Dedíquese a gobernar” Tras los dichos de Alfredo Cornejo sobre el manejo del fútbol argentino y la situación de Godoy Cruz, el presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier, le respondió con dureza en redes sociales. Su descargo fue compartido por Tapia y su círculo más cercano, en la antesala del clásico cuyano entre el Tomba y San Martín.

Luego de que el gobernador Alfredo Cornejo criticara duramente los manejos de la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por el preocupante momento que vive Godoy Cruz -club de sus amores- durante el cierre de campaña del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, la respuesta oficial llegó de manera inusual.Fue a través de la red social X (antes Twitter) donde Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y uno de los directivos más allegados a Tapia, le contestó al gobernador mendocino.

El descargo de Méndez Cartier fue directo: “Estimado Cornejo ¿En calidad de qué opina? Porque como Gobernador de Mendoza debería estar feliz porque su provincia posee ahora 3 CLUBES (NO pymes) en la máxima categoría del Fútbol Argentino, aunque al recientemente ascendido no lo haya felicitado”, comienza el comunicado.

Luego, el presidente del club porteño: “Entiendo entonces que, más allá de su camaleónico estilo para la política (de Franja Morada a violeta), usted opina siempre como hincha del Tomba; le sugeriría que limite sus intervenciones públicas a su rol institucional y no busque condicionar desde su posición de Gobernador, como viene haciendo desde hace años”. Finalmente, sentenció: “Mejor dedíquese a gobernar para sus coprovincianos/as y, si llega a avanzar con el proyecto secesionista, nos avisa por favor. Saludos cordiales”.

Lo curioso es que esta dura contestación fue compartida por el propio Tapia en sus redes sociales y también por Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del presidente. Lo cierto es que este cruce tiene como “rehén” a Godoy Cruz, que se encuentra en la víspera de un partido crucial: el clásico contra San Martín de San Juan, el próximo 2 de noviembre en el Feliciano Gambarte.

Actualmente, el Tomba se encuentra en el puesto 28 de la Tabla Anual, a tan solo un punto de sus rivales sanjuaninos y a tres del colista Aldosivi, por lo que debe ganar con urgencia.

Los dichos de Alfredo Cornejo que molestaron al círculo de Claudio Chiqui Tapia

Durante el cierre de campaña de Cambia Mendoza desarrollada en el Club Andes Talleres (curiosamente el histórico clásico del Tomba), el mandatario provincial dijo que “los dirigentes de Godoy Cruz han hecho muy bien las cosas, más allá de las antipatías o simpatías que puedan tener más de uno con ellos”.

“Son un lujo de administración. Después de 20 años de mantenerse en Primera División, están jugando en el Gambarte, que es lo que más pide el hincha, ¿no? Pero creo que lo más relevante no es eso, sino que Godoy Cruz tiene hoy un capital humano de divisiones inferiores, un centro de entrenamiento en la Ruta 60 en Maipú, que es la envidia de la mayoría de los equipos de la AFA”, expuso Cornejo sobre el cuadro bodeguero, que atraviesa un delicado momento en la Liga Profesional.

Y luego, lanzó los dardos contra la gestión de Tapia, comparando a Godoy Cruz con la situación de las pymes mendocinas: “Pero es la Argentina, ¿no? Es la Argentina chanta… O sea, como hay pymes mendocinas que han hecho maravillas en esta provincia, sin embargo están peleándole a la tasa de interés y a la usura de créditos altísimos… Godoy Cruz sufre, es una pyme muy trabajadora, pero sufre el chanterío de este país que lamentablemente, bueno… pero creo que no se va a ir al descenso”.”, sentenció, en unas declaraciones que no cayeron bien en AFA.

