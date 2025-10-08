Un niño de dos años murió en un terrible accidente: el auto quedó partido en dos La tragedia se produjo en el kilómetro 503 en la zona límite entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. La madre del pequeño, que conducía el vehículo, pelea por su vida.

Un niño de dos años murió este miércoles por un brutal accidente de tránsito en en la Ruta 11 en Buenos Aires. Ocurrió cuando un automóvil chocó contra una columna de alumbrado a la altura del kilómetro 503, en la zona del límite norte entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

El automóvil, un Ford Ka, era conducido por la madre del pequeño, una mujer de 32 años quien, luego del impresionante choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado delicado. Su hijo falleció en el acto.

La visibilidad era buena y se investigan los motivos por los cuales el vehículo se despistó en la zona del Grupo de Artillería Antiaérea (GADA) 601 y colisionó contra el cantero central de tal forma que el Ford Ka quedó partido por la mitad.

El impacto fue tan fuerte que una parte del automóvil quedó a varios metros de distancia del resto del rodado.