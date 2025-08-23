Un policía mendocino debía estar preso en su casa y lo encontraron en un bar Sergio Omar Vilches fue convocado a la fiscalía, pero antes decidió parar en un café donde incumplió con su prisión domiciliaria.

Sergio Omar Vilches, subcomisario de la Policía de Mendoza, fue enviado a la cárcel después de incumplir la prisión domiciliaria por una causa de violencia de género y abuso sexual.

El hecho ocurrió este viernes en el departamento de San Martín, de donde es oriundo Vilches y donde acumula las denuncias en su contra.

La situación llegó a oídos de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien no dudó en tomar la decisión de detenerlo luego de enterarse de que Vilches, que iba camino a la fiscalía para tomar conocimiento de que su causa sería elevada a juicio oral, paró a tomar un café con su pareja a una cuadra del edificio judicial.

Vilches había obtenido el beneficio de la detención en su domicilio durante el mes de junio. Dos meses y medio después, la estadía en su casa llegó a su fin de manera abrupta.

El policía fue reconocido y fotografiado por testigos mientras caminaba por las calles de San Martín. Los medios locales precisaron que el traslado desde su casa hacia la fiscalía estaba permitido, no así que se detuviera en un bar a tomar un café.

Las fotos llegaron a manos de la fiscal Gutiérrez, quien inmediatamente ordenó su detención y su traslado a la penitenciaría.

En los próximos días se llevará a cabo una audiencia para determinar si Vilches continúa en la cárcel o si recupera el beneficio de la prisión domiciliaria, todo mientras aguarda el comienzo del juicio oral.