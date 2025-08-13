Una aerolínea low cost hará vuelos directos a Punta Cana desde Mendoza Todavía no se informaron los valores.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó a la aerolínea dominicana low cost Arajet S.A., Sucursal Argentina, a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga en rutas que conectarán la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana, con Córdoba, Mendoza y Rosario.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 21 y se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre las autoridades aeronáuticas de la República Dominicana y la República Argentina el 13 de diciembre de 2024, que regula las relaciones aerocomerciales bilaterales.

La autorización del organismo, dependiente del Ministerio de Economía, permite a la compañía realizar vuelos regulares de ida y regreso en las rutas Punta Cana–Córdoba, Punta Cana–Mendoza y Punta Cana–Rosario, combinando el transporte de pasajeros y carga.

Según el texto oficial, Arajet cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente, y fue designada por la autoridad aeronáutica dominicana para prestar servicios regulares y no regulares hacia territorio argentino.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Transporte Aéreo y el servicio jurídico del Ministerio de Economía intervinieron en el proceso antes de la firma de la disposición por parte del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.

Desde el aeropuerto El Plumerillo, Mendoza tenía conexiones internacionales con los países Chile, Brasil, Perú y Panamá. Ahora sumará República Dominicana.