Una megamarcha para exigir la caída de los vetos de Milei La Cámara baja buscará desarmar el rechazo del Presidente a las leyes que garantizan fondos a las universidades y el Garrahan.

Hoy más que nunca el epicentro de toda la movida política del país estará en el Congreso. Mientras la Cámara de Diputados buscará en una sesión especial voltear los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que asegura fondos para el Hospital Garrahan, afuera se espera una movilización masiva por la Marcha Universitaria Federal, encabezada por estudiantes, docentes, rectores y sindicatos.

La protesta está convocada para las 15 y, además de agrupaciones estudiantiles, contará con la presencia de columnas de la izquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires (el partido de Horacio Rodríguez Larreta), distintos sectores del PJ y gremios nucleados en la CGT y la CTA.

Los bloques de la oposición en la Cámara baja necesitarán dos tercios del recinto para bajar definitivamente los vetos de Javier Milei y son muy optimistas ya que tendrían los votos suficientes, al menos para salvar la ley con fondos para el Hospital Garrahan. Además, mientras afuera se lleve adelante una masiva movilización, en el recinto los bloques opositores también intentarán tratar la reforma al régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, que busca limitar las facultades del Poder Ejecutivo y fortalecer la intervención del Congreso. Ese punto preocupa en particular a la Casa Rosada.

En cuanto a la marcha, que tendrá su réplica en las principales ciudades del país, la convocatoria se confirmó luego de que Javier Milei vetara, el jueves pasado, la ley que establecía la actualización mensual por inflación de sueldos y gastos de funcionamiento de las universidades públicas nacionales. También preveía la recomposición salarial de los docentes y no docentes desde diciembre de 2023.

Representantes de las altas casas de estudio también rechazaron el aumento propuesto por el primer mandatario en el presupuesto 2026 por considerar que “consolida el ajuste” sobre la educación superior. El lunes, en cadena nacional, Milei anunció que la partida para universidades nacionales ascenderá a 4,8 billones de pesos en 2026. En los hechos, si la inflación supera el 10,1% que pronostica el proyecto de presupuesto libertario, esa suba podría ser ínfima en términos reales.

“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, sostuvo el CIN y volvió a reclamar a los legisladores que rechacen el veto a la ley de financiamiento.

El pedido también cuenta con el apoyo de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La movilización también tendrá el aporte de columnas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y gremios nucleados en la CGT y la CTA.

La marcha también contará con la participación de militantes y dirigentes políticos de la oposición. Es el caso, por ejemplo, del Movimiento Derecho al Futuro. Al igual que los gremios, la agrupación referenciada en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concentrará directamente en la plaza del Congreso.

MIRA TAMBIÉN Karina Milei dejará que se difundan los audios

En redes sociales, La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner, confirmó su adhesión a la marcha. Al igual que la CGT, llamó a movilizarse. El Frente de Izquierda y la UCR también se unirán a la protesta.

> Las cuentas que ya hacen en Diputados

En el caso del Hospital Garrahan, los bloques opositores confían en que hoy rechazarán el veto a esa ley, ya que esa iniciativa se había aprobado en Diputados con 159 votos positivos contra 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que alcanzó los dos tercios. Además creen que ese número crecerá porque estiman que los cuatro que se abstuvieron podrían modificar su voto e inclinarse a favor de la ley.

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero le faltó un voto para llegar a los dos tercios. Aquí hay dudas.