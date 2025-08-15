Una mujer fue asesinada delante de su hijo por tres ladrones que intentaron robarle el auto La víctima, identificada como Rita Suárez, de 47 años, estaba arriba del vehículo estacionado. Uno de los tres ladrones está prófugo.

Una mujer fue asesinada delante de su hijo tras un violento robo en Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza. Tres delincuentes que circulaban a pie intentaron robarle el auto, pero como no se bajó de inmediato, la mataron de un disparo.

La víctima, identificada como Rita Suárez, de 47 años, estaba arriba de su auto estacionado, junto a su hijo de 15 años, esperando que su otra hija saliera de una clase particular cuando fue sorprendida por los ladrones.

El dramático episodio ocurrió a plena luz del día, minutos después de las 18. Según el relato de su propio hijo, los delincuentes se acercaron y sin mediar palabra intentaron subir al Renault Sandero Stepway. La mujer quedó inmovilizada por la situación y como no bajó del auto al instante, uno de ellos sacó un arma y le disparó. La bala atravesó el vidrio y le pegó en el hombro.

La víctima terminó muy mal herida y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos por mantenerla con vida, finalmente murió por las lesiones provocadas por el impacto.

Una cámara de seguridad instalada en la zona registró el momento en el que los delincuentes se dieron a la fuga. La Policía logró identificarlos: eran dos menores de edad y un mayor. Dos de ellos fueron detenidos, mientras que uno de los menores, Máximo Leguizamón de 17 años, continúa prófugo.

Leguizamón hizo una compra en un supermercado chino a pocas cuadras de donde ocurrió el intento de robo y pagó con su cuenta de billetera virtual. Ahí tenía registrado todos sus datos personales, incluído su domicilio. Así fue como los agentes lograron rastrearlo fácilmente.

MIRA TAMBIÉN Qué falló para qué llegara fentanilo contaminado a los hospitales

Durante la noche de este jueves hicieron un allanamiento en su casa, ubicada en Rafael Castillo, pero no estaba allí. En el lugar encontraron ropa manchada con sangre. Por estas horas, las autoridades continúan buscándolo. La investigación quedó a cargo del Dr. Inzua, del fuero penal juvenil.