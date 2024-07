Una perito revela cómo la tía de Loan y el comisario preso ‘plantaron’ el botín Una policía que estuvo en la escena declaró qué pasó en la secuencia protagonizada por Walter Maciel, hoy encarcelado por encubrimiento y la tía del chico. El rastro de la perra Kira entre el barro

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 22 de junio, en una entrevista telefónica, la sargento Yamilia Alegre, a cargo del can Kira de la Sección K9 Unidad Regional Cuatro de la Policía de Corrientes, dio su testimonio a la Justicia de Corrientes sobre el procedimiento en el que se secuestró el botín izquierdo de Loan Peña, un calzado marca Tridy, talle 29, que fue supuestamente plantado en el paraje Algarrobal, según ella misma reconoció, por Laudelina Peña.

Ese hallazgo irregular disparó, además, las sospechas en torno a Walter Maciel, el comisario de 9 de Julio, detenido en la segunda etapa de la causa. Infobae accedió al relato de la perito, clave en el expediente.

“Nosotros llegamos el día viernes. Yo presenté la del olor en el lugar donde desapareció el nene, y la perra, no pudimos salir del lugar (sic). Trabajé toda la mañana ahí. Después nos replegamos a la casa del nene y ahí hicimos mediodía”, explicó la policía en referencia a unos de los rastrillajes en busca del nene de 5 años, según el informe de la llamada que consta en la causa y en la que accedió Infobae.

Alegre mencionó, de esta manera, que Kira no pudo hallar el rastro de Loan fuera de la zona de la casa de la abuela Catalina al naranjal, donde fue visto por última vez, el 13 de junio pasado.

“Después avisan de unas huellitas y fuimos al lugar, creo que era el segundo del comisario (sic) (Ndr: Eduardo Torres). Nos dirigimos hacia allá y ahí nos muestran. Después, más tarde hicimos, el trabajo ahí. Largamos la perra y me llevó a zona de campo. La perra terminó agotada”, detalló.

La jornada no terminó en ese punto. “Volvimos al lugar de la casa de la abuela. No recuerdo la hora, del día viernes. Ahí le llaman al jefe, segundo del PRIAR de la zona, que andaba de civil con camisa blanca y chaleco de policía, un morocho, no recuerdo el apellido; a él le avisan, le manda un WhatsApp el comisario Maciel avisando que encontró una zapatilla. En un audio y lo llamó”, precisó Alegre.

“Entonces -retomó- nos vamos a donde encontraron la zapatilla, en el camino ya llegando a donde encontraron las huellas, nos paró una señora, que no sabía quién era. Esta señora nos manifiesta: “allá está la zapatilla que yo encontré””. Era Laudelina. “Fuimos allá, y nos mostraron donde estaba la zapatilla, retiraron la zapatilla”, señala el informe.

“En el lugar estaba el comisario Maciel, la perito llegó de noche a retirar la zapatilla. Cuando la vimos a la señora eran las 15/15.30 horas, aproximadamente”, aclaró. “Cuando entramos al campo, a mitad de camino, entre el acceso y donde estaba la zapatilla, nos para esta señora y nos dice eso.

MIRA TAMBIÉN ANMAT prohíbe la comercialización de dos repelentes de insectos fraudulentos

“Vayan allá, que allá yo encontré la zapatilla”. Esta señora ya se venía del lugar, estaba con una mujer más”, cuya identidad no pudo ser precisada en el testimonio.

“En el lugar de la zapatilla estaba Maciel, el calzado estaba en el barro, y después lo sacaron, cuando llegué ya estaba así. Antes nosotros fuimos a ver las huellitas, pero no había calzado en ese momento. No nos metimos al barro, solo fuimos por las huellitas”.

“El perro me llevaba al punto ese, después en el punto cinco, lo llevé al revés y me llevó derecho a donde estaban las huellitas en el barro”, indicó.

Luego, volvió sobre la figura de Maciel. “Cuando llegamos estaba Maciel con los aspirantes (…) Él nos mostró el zapatito enterrado”, reveló.

“Cuando le hice olfatear a la perra el zapatito estaba afuera, que fue cuando volvimos, y me lleva al mismo lugar. Siguió las huellitas, le hice olfatear con la plantilla del zapatito del nene y ahí me lleva derecho a la última parte (…) Ahí es como que se me van los rastros. Hasta ahí llegó”, detalló.

De acuerdo a Alegre, Maciel le aseguró que él había encontrado el botín. Entonces, la policía lo enfrentó y le dijo que había sido Laudelina.

“Yo lo encontré, que deje de hablar pavadas esa vieja”, le respondió el jefe de la comisaría del pueblo correntino.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno ordenó el cierre de 136 Registros del Automotor en el país: qué pasó con los de San Juan

El hecho de que los perros no encontraron el rastro de Loan más allá de las huellas y el botín fue el indicio que les hizo darse cuenta a los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo que había sido plantado. El hecho de que Maciel se haya adjudicado el hallazgo, lo llevó a prisión.