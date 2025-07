Una socia de Boca Juniors denunció al hermano de Juan Román Riquelme por presuntas amenazas Paula Seminara grabó un video contando lo vivido en el partido que el Xeneize disputó ante Auckland City en Nashville por el Mundial de Clubes.

Paula Seminara, socia de Boca Juniors y representante de la minoría en la Asamblea de Representantes del Xeneize, realizó una denuncia penal contra Cristian Chanchi Riquelme, empleado del club y hermano del presidente Juan Román Riquelme, por presuntas amenazas, insultos misóginos y contacto físico durante el partido que el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo disputó en la ciudad de Nashville ante Auckland City por el Mundial de Clubes.

El incidente, que según la denunciante ocurrió el 24 de junio en el estadio Geodis Park, se desencadenó durante una pausa del partido por alerta de tormenta. Seminara relató que, tras regresar a su asiento con una pizza, grabó imágenes de un palco cercano donde se encontraba el futbolista Nicolás Figal, marginado tras ser expulsado en el encuentro anterior. En ese momento, Cristian Riquelme habría interpretado que lo filmaban a él, lo que dio inicio al conflicto. “Me empezó a insultar, a amenazar, entre otras cosas. Me dijo ‘Putita’. Y no solamente eso, sino que además me puso una mano encima”, expresó Seminara en un video que publicó en sus redes sociales.

La denuncia inicial se presentó ante agentes del Departamento de Policía de Nashville presentes en el estadio, quienes tomaron nota de los testigos y de la descripción del presunto agresor. Posteriormente, ya en la Argentina, Seminara amplió la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando medidas cautelares para impedir el contacto con Chanchi Riquelme. Además, planea elevar una nota al Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca Juniors en los próximos días.

Luego, la denunciante afirmó que otros directivos de Boca que estaban presentes en el estadio como Alejandro Veiga y Carlos Colombo no la defendieron y además se pusieron del lado de Riquelme, “diciéndome que yo estaba haciendo un escándalo cuando en realidad estaba desbordada por la situación de las amenazas y de las presiones”. Y agregó: “Esta persona (por el Chanchi) está acostumbrada a manejarse con aprietes, con amenazas y por sobre todas las cosas, con total impunidad. Yo voy a ir hasta las últimas más consecuencias”.

Por último, en la grabación que se hizo viral, Seminara pidió: “Espero que ante la gravedad de los hechos tenga una respuesta inmediata. No podemos permitir este tipo de acciones en la institución. No podemos permitir que empleados del club como es Cristian Riquelme o dirigentes no solamente reaccionen con este tipo de maniobras, sino que además encubran estas maniobras. También si queremos un fútbol libre de violencia, si queremos que vuelvan los visitantes, no podemos tener dirigentes y empleados en instituciones deportivas que actúen como barras bravas. Ojalá se tomen cartas en el asunto”.

La respuesta de Cristian Riquelme

Infobae se comunicó con el hermano del presidente de Boca para que diera su versión de los hechos. Chanchi Riquelme rechazó el relato de Seminara y advirtió que recurrirá a la Justicia para que la mujer esclarezca las acusaciones.

“Dijo una mentira tras otra. Hasta el día de hoy, no fue al club a presentar ninguna denuncia al departamento de género. No sé cuántas pavadas más va a decir, pero ahora voy a ir a fondo. Quiero que traiga todas las pruebas de que la apreté o la amenacé como dijo. No quiero disculpas, voy a ir a fondo con la Justicia. Estoy muy molesto porque mis hijas estuvieron presentes, de lo contrario ni le hubiera dado importancia”.