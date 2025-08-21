Uno por uno, cómo votaron los diputados sanjuaninos los vetos de Javier Milei Se trata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y aumento a los jubilados.

En una jornada marcada por las negociaciones y estrategias parlamentarias, la Cámara de Diputados rechazó el intento de insistir con la ley 27.791, que establecía un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, además de una suba del bono mensual de $70.000 a $110.000. Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, el resultado no alcanzó los dos tercios requeridos para rechazar el veto del presidente Javier Milei, que finalmente quedó ratificado.

Por otra parte, rechazó el veto del Presidente a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad y ahora pasó al Senado para su tratamiento. La oposición consiguió reunir dos tercios de los votos de los presentes, el requisito que se necesitaba para avanzar en la insistencia de la ley vetada por Milei.

El voto de los sanjuaninos sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Afirmativo:

Walberto Allende – UxP

Ana Fabiola Aubone – UxP

Jorge Chica – UxP

María De Los Ángeles Moreno – PyT

Nancy Picón – PyT

Negativo

José Peluc – LLA

Así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones

Quiénes votaron a favor

Walberto Allende – UxP

Ana Fabiola Aubone – UxP

Jorge Chica – UxP

María De Los Ángeles Moreno – PyT

Nancy Picón – PyT

En contra

José Peluc – LLA