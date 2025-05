UTA le contestó al Gobierno nacional: “No es un paro extorsivo, los choferes de colectivos no llegan a fin de mes” Gabriel Gusso, secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), le respondió al gobierno en medio de la medida de 24 horas que llevan adelante los colectiveros.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gabriel Gusso le respondió al gobierno en medio del paro general de 24 horas que llevan adelante los colectiveros y criticó duramente a Javier Milei.

“Estamos contentos con el acatamiento, no es un paro extorsivo, sino que los trabajadores no llegan a fin de mes con el sueldo. Echarle la culpa a otros gobiernos no es lo más indicado” aseguró a medios nacionales.

“No podemos respetar una inflación mentirosa del 1%, como es la que quiere utilizar Milei para la paritaria. No nos queda otra que pedir nuestro sueldo. Queremos 2.500.000 para poder vivir con nuestras familias”, sostuvo.

Gusso aseguró que no se puede “explotar a la gente, la época de la esclavitud se terminó, tiene en la cabeza que somos esclavos y que es un emperador. Esta libertad que propone Milei, parece que tiene en la cabeza que somos esclavos y el es un emperador. ¿Cómo nos va a imponer una paritaria del 1% cuando estamos en un próximo 2001? No está bien de la cabeza este señor”.

“Hoy una persona pobre tiene que ganar 1.700.000. Nosotros estamos arriesgándonos arriba del colectivo, tenemos que ganar 2 millones y medio de pesos. Tenemos compañeros que pagan en cuotas la luz y el gaz. Acá no nos consultan cuando aumentan la luz. Muchos compañeros no llegan al día 19. Milei tiene una política de hambre y miseria y no toma conocimiento de la realidad”aseguró el gremialista.