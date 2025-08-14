Milei en el lanzamiento de la campaña de LLA: “Vamos a devorar al kirchnerismo” Junto a Karina Milei y Manuel Adorni, el Presidente habla en el Club Atenas, donde confrontará contra el kirchnerismo y Axel Kicillof.

El presidente Javier Milei encabeza el primer acto de campaña en la provincia de Buenos Aires. Con un mensaje de confrontación con el kirchnerismo y contra la gestión de Axel Kicillof, cierra el encuentro de La Libertad Avanza, en La Plata. “Que lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, comenzó el Presidente.

Además, le agradeció a las ocho cabezas de lista que se presentan en PBA. “Ellos son los encargados de portar la antorcha de la libertad en la Provincia. Tienen la enorme responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo”, expresó.

Antes de que comience el acto, los dirigentes de La Libertad Avanza como del PRO dieron declaraciones. “Este es el acto de la Alianza de La Libertad Avanza. Ganan los bonaerenses, se acaba el kirchnerismo”, dijo Cristian Ritondo. Además, aseguró que Diego Santilli podría ser el tercer candidato a diputado nacional. Sin embargo, indicó que las confirmaciones de la lista se sabrán a partir del domingo a la medianoche.

“Lo que estamos tratando de generar es una defensa clara del que invierte, del privado y el que busca defender el trabajo”, dijo Guillermo Montenegro, candidato a senador por la Quinta Sección Electoral. Y agregó: “La principal inseguridad de los bonaerenses es la inseguridad”.

La presencia de Milei se espera para las 19 en el Club Atenas de la capital bonaerense, donde estará rodeado de los candidatos de LLA que competirán en las elecciones legislativas provinciales, del 7 de septiembre: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni, entre otros.

También está José Luis Espert, el primer candidato a diputado nacional que confirmó el Presidente, por PBA. “Hay que hacer una profunda reforma del Estado. Sobran por lo menos 8 o 9 ministerios”, aseguró a su ingreso. Por otro lado, el armador bonaerense, Sebastián Pareja, también dijo presente en medio de los rumores de su candidatura para los comicios de octubre.

Como el oficialismo busca unificar la campaña nacional con las provinciales, no se descarta la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sería candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

“Kirchnerismo Nunca Más ”

El lema de la campaña libertaria está claro. Más allá de la polémica por el uso del “Nunca Más” con la tipografía utilizada en el informe que abarca el trabajo realizado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la idea de Milei es plantear que si LLA gana esta elección sería el final del kirchnerismo.

“La idea es polarizar con el kirchnerismo y apuntar contra el estado de la provincia”, explicaron a TN desde la Casa Rosada.

Además de desembarcar este jueves en territorio bonaerense, Milei prepara una gira por las provincias para la campaña para apuntalar a sus candidatos. “Es la instancia más importante de todas porque es lo que va a determinar si podemos hacer las reformas de fondo”, explicaron en Nación.

La mesa electoral de La Libertad Avanza pone la mira sobre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos. En las primeras tres, el oficialismo competirá contra los armados de los mandatarios Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Osvaldo Jaldo y en las últimas se alió con Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio.