[VIDEO] Ahora en Corrientes: tensión y empujones en la caravana de Karina Milei y Martín Menem A un día de la agresión en Buenos Aires, la hermana de Javier Milei no pudo completar el recorrido con Lisandro Almirón, el candidato de la Libertad Avanza en la provincia correntina. Manifestantes la empujaron.

Karina Milei y Martín Menem participaron de una caravana en Corrientes, en el cierre de campaña de Lisandro Almirón, el candidato a gobernador de LLA. Durante el evento, comenzaron los empujones entre los manifestantes, por lo que los funcionarios se subieron a un auto para retirarse del lugar.

La comitiva de la hermana del Presidente solo pudo recorrer una cuadra, en medio de empujones. Frente a ese escenario, la custodia presidencial decidió cancelar la actividad. Mientras tanto, los manifestantes afines a La Libertad Avanza y personas contrarias al Gobierno continuaron con los enfrentamientos. Por lo sucedido, la policía de la zona detuvo a dos personas.

Antes de la llegada de Karina y Milei, ya había asistentes en el lugar reclamando por los recortes en Discapacidad y la situación de las jubilaciones. Además, estos mismos insultaron a los seguidores del Presidente que se presentaron con banderas de LLA y vestimentas violetas.

“Le roban a los jubilados y a los discapacitados. La hermana de Milei le está robando al pueblo”, dijo una mujer que estaba en contra de la presencia de la secretaria general de la Presidencia. También aseguró que era militante de Gustavo Valdés, el actual gobernador de Corrientes.

En la previa del cierre de campaña de Almirón, el candidato había dejado trascender su temor por posibles incidentes durante la recorrida.

Los hechos se dan tras las agresiones que sufrieron Javier Milei, Karina y José Luis Espert en Lomas de Zamora, este miércoles. Allí, personas contrarias a las ideas libertarias arrojaron piedras contra la camioneta que transportaba al jefe de Estado.

“En Olivos con José Luis Espert y Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras y carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas kirchnerismo nunca más”, escribió el Presidente en X, tras el episodio de violencia.

MIRA TAMBIÉN Así quedó definido el calendario tras la decisión del Gobierno con los feriados que caen fin de semana

Este domingo, La Libertad Avanza se enfrentará a un escenario complejo en Corrientes. Almirón buscará ganarle a Juan Pablo Valdés, el hermano del actual mandatario provincial. También competirán por el triunfo el peronista Martín “Tincho” Ascúa y el exgobernador Ricardo Colombi, entre otros.