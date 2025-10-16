VIDEO: el momento en el que Hernán Damiani se infarta en vivo y luego muere El dirigente supo ocupar los cargos de diputado y concejal de Posadas, como también se consolidó como una figura clave en el armado de la UCR provincial.

La repentina muerte de Hernán Damiani, a los 65 años, generó una profunda conmoción en el ámbito político de Misiones. El histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) se descompensó en vivo mientras participaba de un programa de debate transmitido por streaming. En esta nota, el momento en el que el Hernán Damiani se descompone en vivo y luego muere

Se descompensó en un programa en vivo

El hecho ocurrió durante la emisión del ciclo Dólar Blue, de La Casa del Streaming. Damiani compartía panel con el coordinador Regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, el conductor Lucas Doroñuk y Aída Vaztique, entre otros invitados.

En medio del debate, el político comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas, donde el personal médico confirmó su fallecimiento. Según informaron fuentes médicas, la causa habría sido un infarto.

Pedido de respeto por parte del programa

Tras conocerse la noticia, el conductor Lucas Doroñuk emitió un mensaje en nombre de la producción del programa, solicitando que no se difundan las imágenes del momento de la descompensación.

“Pedimos, por favor, a quienes están conectados al vivo y quienes vieron lo acontecido que no repliquen esas imágenes por respeto a la familia”, expresó Doroñuk. “Quienes profesen la religión que profesen y quieran elevar una oración, bienvenido sea”, agregó.

El mensaje del gobernador Hugo Passalacqua

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestó su pesar en redes sociales al enterarse de la muerte del dirigente radical.

“Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones”, expresó.

“Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”, concluyó.

Trayectoria política de Hernán Damiani

A lo largo de su carrera, Damiani ocupó cargos clave en la política misionera y nacional. Fue presidente de la UCR de Misiones, diputado provincial y nacional, y concejal de Posadas. Además, integró la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de la capital provincial, dejando una huella en la institucionalidad local.

En agosto de 2024, el Concejo Deliberante de Posadas lo reconoció por su trayectoria política. El concejal Pablo Velásquez impulsó la distinción y destacó que fue un “merecido reconocimiento a quien, desde su lugar, buscó el recambio político e intentó, desde el ejemplo y la palabra, formar nuevas generaciones”.

Su rol actual en la UCR y las elecciones 2025

En el momento de su fallecimiento, Hernán Damiani mantenía una activa participación política. Era candidato suplente a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, ocupando el segundo lugar en la nómina que encabezaban Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy.

La lista representaba a la única propuesta de la UCR Misiones para las elecciones legislativas del 26 de octubre, sin formar parte de alianzas.

“Este año con nombre propio y convicciones firmes, sin ataduras ni frentes que nos condicionen”, habían expresado los radicales misioneros en un comunicado del 15 de agosto.

“Resaltando los principios y valores que son patrimonio histórico del partido, los radicales misioneros pedimos el acompañamiento de toda la ciudadanía”, agregaron.

Qué pasará con su lugar en la lista

Tras su fallecimiento, el puesto como segundo suplente en la lista radical quedará vacante. Hasta el momento, las autoridades partidarias no informaron cómo se cubrirá la vacante, debido a la reciente y dolorosa noticia.

EL VIDEO