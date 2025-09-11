[VIDEO] Un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión Ocurrió este miércoles. La víctima está internada en estado delicado con una herida de arma de fuego en el abdomen. El presunto agresor fue aprehendido con una carabina calibre 22

Un joven de 29 años filmó este miércoles el momento en el que un vecino le disparó en medio de una discusión que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el barrio Las Delicias, en la zona sur de Rosario. La víctima fue Omar V., quien fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en estado delicado con una herida de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen. El presunto agresor, Pedro D. M. (75), fue aprehendido con una carabina calibre 22.

De acuerdo a los datos que trascendieron del caso que investiga el fiscal Franco Tassini del Ministerio Público de la Acusación, Omar V. y Pedro D. M. arrastraban un problema desde hace varios meses por cuestiones de convivencia.

En la tarde de este miércoles, volvieron a discutir en Pasaje Benito Suárez al 5800 y el joven arrojó dos piedrazos a la casa de su vecino –según testimonios tomados por la Policía–, quien luego salió con un arma de fuego y realizó un disparo que lo lesionó.

“Está disparando con esa arma”, dice Omar V. mientras filma a su vecino que estaba en la vereda con su carabina. Tras un insulto y un entredicho se escucha un tiro y el grito de la víctima, que agregó: “El viejo me disparó, llamen a una ambulancia”.

Nidia, la madre de la víctima del disparo, dijo en Canal 3 que el presunto agresor y su esposa fueron a quejarse a su casa porque Omar “hacía ruidos con el auto” en la vereda. “Este hombre (Pedro) tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta”, enfatizó.

“Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando. Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas”, señaló.

Por su parte, Isabel, esposa del detenido, expresó en Canal 3: “Desde que (Omar) tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra”.

Según Isabel, su marido disparó con su carabina en dirección al piso con la mala fortuna de que el proyectil rebotó y dio en el joven que estaba a varios metros. “No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada”, indicó la mujer.

