[VIDEO] Una funcionaria manejaba borracha, chocó e intentó coimear al policía La subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez se cambió de carril y terminó impactando contra otro vehículo. El test de alcoholemia dio que tenía 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre.

Una funcionaria municipal manejaba borracha, chocó una camioneta e intentó coimear al agente de tránsito. Se trata de Paola Szchur, quien se desempeña como subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez. El test de alcoholemia dio 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre.

Todo sucedió el domingo poco antes de la medianoche sobre la ruta 7, a la altura de la calle Manuela Maison. Szchur conducía un corsa blanco cuando se cruzó de carril y terminó chocando a una camioneta. Producto de ello, una persona resultó herida.

Luego del impacto, agentes del COM se hicieron presentes en el lugar e intentaron realizarle el test de alcoholemia. Sin embargo, cuando le solicitaron que colaborara con el procedimiento, comenzó a balbucear y mostró dificultades para mantenerse derecha.

En los minutos que duró toda la secuencia, bromeó con los agentes, insistió en que no entendía lo que estaba sucediendo y hasta intentó coimear a los policías. Todo quedó registrado en un video filmado por un periodista local.

“Lo podemos evitar (al control). Escuchame, podemos evitarlo, ¿no?”, insistía la mujer. “¿Podemos arreglarlo de alguna manera?, ¿sabés que no, no?”, repetía constantemente.

Inclusive en varias oportunidades utilizó su cargo municipal para escapar del control. “¿Sabés quien soy yo? Lo podemos arreglar”, repetía. Cuando los agentes le remarcaron que debía soplar en la boquilla del aparato, lo hacía de manera incorrecta y no lograban establecer su condición. “Es mi auto nomás”, decía mientras se reía e intentaba evitar todo el proceso.

Poco después intentó hacer tiempo dentro del vehículo. Ponía la llave, la sacaba, se subía y volvía a bajar, hasta que finalmente se pudo determinar que manejaba con 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre y quedó demorada.

La calzada quedó marcada producto de la brusca frenada que hizo. Si bien hasta el momento no hubo comunicado oficial, Szchur habría sido desplazada de su cargo, según precisó el medio LP Noticias.

Juan, el hombre que viajaba en la camioneta que la funcionaria chocó, contó cómo fue toda la secuencia. “La señora esquivó una moto y yo la quise esquivar abriéndome, pero me tiró el auto encima, me pegó y arrancó el espejo. Golpeó de las dos puertas para atrás y me destrozó el tráiler”, explicó.

“El carro me quedó tirado lejos. Mi compañero quedó tirado en el piso con dolor en la pierna, parece que se quebró. Lo llevaron al Hospital Vicente López”, detalló sobre el estado de salud de los ocupantes. Además, agregó: “Con la señora no se puede hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque va a ser para discutir, no quise renegar. Me parece que no se daba cuenta de que había chocado”.

Juan contó que viajaba con otras cuatro personas en la camioneta y todos volvían a Pilar luego de trabajar en Lobos. Ambos vehículos quedaron destrozados.