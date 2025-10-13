VIDEOS: tensión y peleas en el cruce a Chile por los “colados” Durante el fin de semana largo, miles de argentinos cruzaron la Cordillera hacia Chile, pero las largas demoras y los intentos de algunos conductores por adelantarse en la fila desataron momentos de tensión.

Las demoras de hasta seis horas en el Paso Internacional Cristo Redentor, sumadas al intenso tránsito por el fin de semana largo, generaron momentos de furia entre los automovilistas que esperaban para cruzar a Chile por Mendoza. En las últimas horas se viralizaron videos donde se ven discusiones, gritos e insultos entre viajeros por los “colados”, aquellos que intentaron adelantarse a la fila por los costados.

Uno de los videos, publicado por el usuario @marceloortiz40, muestra a una pareja que viajaba en un Peugeot e intentó avanzar por el carril lateral, lo que desató la bronca de quienes aguardaban desde hacía horas.

“¡Peguen la vuelta!”, se escucha gritar a varios automovilistas, mientras el conductor trata de reincorporarse a la fila en medio de insultos y bocinazos.

En los comentarios del video, muchos usuarios reflejaron el malestar general:

@elmativergara: hay gente q está haciendo fila con el auto por más de dos o tres horas .. y alguno vivos se quieren Adelantar .. creyéndose vivos

Otro episodio con un vehículo chileno

En otro video, también registrado por la misma cuenta, se observa una discusión entre un joven y un conductor chileno, cuya pareja embarazada viajaba con él. El hombre intentó justificar que necesitaban avanzar por esa situación, pero la respuesta de quienes estaban en la fila fue inmediata: gritos, golpes al vidrio y hasta forcejeos.

Una mujer que grababa aseguró que el vehículo “casi la choca” mientras trataba de adelantarse. Incluso, otro automovilista chileno bajó de su vehículo y fue a increpar al conductor.

MIRA TAMBIÉN Un chofer desaparecido y el incendio fatal de una iglesia: investigan si el presunto femicida de Córdoba cometió más crímenes

“Eso no es una fila del súper, todos tenemos problemas, todos queremos llegar rápido. Si no sabe esperar, pague un pasaje de avión”, comentó @evarobertimza, reflejando el fastidio compartido por miles de usuarios que vieron el video. Otros comentarios fueron:

El contexto de estos episodios se explica por el notable incremento en el tránsito fronterizo. Según los datos de movimientos de personas proporcionados por la coordinación argentina en el Sistema Integrado Cristo Redentor, 5.035 personas y 37 colectivos cruzaron a Chile este viernes. No obstante, la cifra ascendería hasta 8.000, si se suman las 2.885 personas que cruzaron el miércoles.

Cansancio y enojo por las demoras

Las imágenes circularon durante todo el fin de semana, marcado por un nuevo boom de viajes hacia Chile, motivado por las diferencias de precios en tecnología, indumentaria y alimentos.

Largas filas y tensión por la espera de seis horas se registraron en el Paso Libertadores.

Según datos oficiales, el Complejo Los Libertadores llegó a registrar más de 6 horas de espera, con filas interminables y momentos de tensión entre conductores argentinos y chilenos.

Del lado argentino, las demoras fueron menores —no superaban los 10 minutos—, pero los controles exhaustivos del lado chileno y la alta afluencia de vehículos generaron cuellos de botella.

Un fin de semana con récord de movimiento

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1,4 millones de turistas se movilizaron durante el fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con un impacto económico de $262.627 millones.

Sin embargo, entre los destinos más elegidos estuvo Chile, con un marcado incremento de viajes de compras, especialmente desde Cuyo.

El tipo de cambio favorable, los descuentos en los supermercados chilenos y la cercanía impulsaron a miles de familias a cruzar la Cordillera. Sin embargo, como mostraron los videos, el caos y la falta de control en el tránsito fronterizo volvieron a ser protagonistas del fin de semana.

Los pasos a Chile habilitados y sus horarios de funcionamiento