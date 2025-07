Villarruel cruzó a Milei: lo mandó a “ahorrar en viajes y en la SIDE” Tras ser acusada de "traidora" por el Presidente por no frenar la sesión lapidaria del Senado, la Vice salió con los tapones de punta.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La triste historia de desencuentros de los presidentes y sus vices en Argentina parece destinada a repetirse siempre con el mismo amargo final: ruptura sin vuelta atrás. Este es el escenario que hoy envuelve a La Libertad Avanza (LLA) con Javier Milei tratando de “traidora a su vice -sin nombrarla- por no haber frenado la sesión del jueves en el Senado donde la oposición logró imponer su agenda de temas que acorrala al Gobierno. Pero estos cruces, que empezaron hace tiempo y allá lejos, siguen escalando y a niveles muy negativos para un gobierno que pasa por su peor hora con una interna feroz y el diálogo roto con los gobernadores y la oposición. Incluso con aquellos que otrora se los identificaba como “aliados”. Pero pelea no se toma tregua. Horas después de defenderse, el mismo jueves a capa y espada de las críticas de sus pares, Victoria Villarruel decidió cruzar con munición gruesa a su compañero de fórmula y con argumentos, al menos atendibles: afirmó que si el oficialismo (o sea el Presidente) quiere recortar gastos “que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”. Así lo expresó en una serie de respuestas desde su cuenta oficial de Instagram, el viernes por la noche. Villarruel no hizo una publicación nueva para cruzar Milei sino que, como en otras oportunidades, lo hizo contestando mensajes a quienes la critican en Instagram en posteos de hace tres días. Uno de los cuestionamientos es por qué abrió la sesión y dio lugar para que se vote la moratoria. “¿Vos querés romper el equilibrio fiscal?”, le recriminaron.

Además, otro usuario de la red social le reprochó a Villarruel “que su laburo es al lado” del presidente Javier Milei a lo que respondió: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, yo a la educación no la pierdo nunca”.

No se rinde. “Los insultos por los jubilados” le dan “la tranquilidad de estar apoyando a los más vulnerables”, dijo Victoria.

En ese sentido, Villarruel insistió que cumplió su “función constitucional” y redobló la apuesta al señalar que los insultos “por los jubilados y los discapacitados” le dan “la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables”. “Si quieren ahorrar terminemos con los viajes gastos de la SIDE”, agregó en referencia a los recursos del Estado destinado para financiar los viajes de Milei que en 573 días de gobierno ya lleva recorridos 14 países y 26 ciudades -ver nota vinculada-, y los fondos multimillonarios que se destinan para financiar la actividad de los espías.

En otro comentario, desde otro perfil le preguntaron qué había pasado entre ambos y le preguntaron por qué lo estaba “traicionando” a Milei. “No sé por qué no puso a la hermana o a la Limones que a ustedes les gusta tanto”, contraatacó Villarruel en referencia a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la diputada Lilia Lemoine.

El intercambio de Villarruel en su cuenta oficial de Instagram se dio horas después de que el Senado aprobara leyes que ponen en aprietos al Gobierno en términos fiscales como el aumento del 7,2% para los jubilados, la suba del bono para los abuelos de la mínima desde los actuales $70 mil a los 110 mil pesos, la extensión de la moratoria previsional, la Emergencia por Discapacidad, y la reposición de los fondos ($200 mil millones) para ayudar a Bahía Blanca por la inundación que habían sido vetados por el Presidente.

Después de ser tratada de “traidora” por gran parte del oficialismo no se sabe cómo terminará el enfrentamiento entre Villarruel y Milei. En la historia reciente de Argentina sobran los malos ejemplos.

Veto a última hora

Javier Milei esperará hasta último momento para vetar el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad que el Senado sancionó el jueves. Las espadas políticas y legislativas de LLA tienen aproximadamente dos semanas por delante.

> Los viajes y los gastos del Presidente

MIRA TAMBIÉN CFK cocinando en prisión domiciliaria

Con 24 viajes oficiales y más de 221.800 kilómetros recorridos, el presidente Javier Milei ya dio cinco veces y media la vuelta al mundo. Y cuando viaja al exterior Milei no escatima en gastos. Según se desprende de los informes de la Jefatura de Gabinete al Congreso, sus vuelos y estadías fuera del país insumieron al menos $3,6 millones de dólares, monto que se destinó en buena parte a costear los traslados, algunos de ellos privados. Su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, es miembro estable de cada comitiva; lo acompañó en 23 de los 24 viajes, incluso en más oportunidades que el canciller Gerardo Werthein, que lo hizo en solo 9 oportunidades.

Por contraste, al presidente no parecen entusiasmarle demasiado los viajes de cabotaje. Así como destinó 80 días de su gestión en sus periplos por el exterior, a las provincias apenas dedicó 26 días. El mundo es un pañuelo para Milei: ya lleva recorridos 14 países y 26 ciudades. En cambio, de las 24 provincias que conforman nuestro país visitó, en un año y medio de gestión, solo la mitad.

El politólogo Pablo Salinas lo puso en cifras: en 573 días de gobierno, Milei destinó el 5% a los viajes al interior del país. Varias provincias todavía esperan la llegada del presidente, entre ellas Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis y Santiago del Estero.

Uno de los viajes más costosos fue el que emprendió hacia Sun Valley, EEUU, adonde viajó en un vuelo privado el 12 de julio del año pasado. Fue invitado a disertar en una conferencia con expertos en el área tecnológica, para lo cual llevó una comitiva de cinco personas, todos de su círculo más cercano empezando por su hermana Karina y Patricio Fucks, amigo personal del presidente, entre otros. El costo total por este periplo alcanzó los US$376,000 y $33,344,750 pesos.