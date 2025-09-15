Ya son casi 6 millones de personas las que eligieron créditos de fintech

Los créditos otorgados por las empresas fintech ascendieron y alcanzaron a más de 5 millones de personas durante el primer trimestre (enero-marzo) del 2025, según el Informe de Crédito Fintech realizado por la Cámara Argentina Fintech. De esta manera, la cantidad de créditos otorgados se incrementó un 68% con relación al mismo trimestre del año anterior, alcanzando las 5,7 millones de operaciones vigentes.

Con respecto a la cantidad de usuarios, el número ascendió a las 5,2 millones de personas, un 65% interanual, lo que equivale al 27% de los tomadores de crédito del sistema financiero.

Sumado a las fintech que poseen licencia bancaria, los créditos ascienden a un total de 6,1 millones. Estas entidades otorgaron 400.000 durante marzo.

Lo que corresponde con la participación en el sistema financiero, 1 de cada 4 usuarios de crédito recurre a las fintech, sobre un total de 19,2 millones.