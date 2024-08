Yanina Latorre fulminó a Julia Mengolini por sus dichos sobre Fabiola Yañez: “Das vergüenza como mujer” La conductora no tuvo piedad con su colega tras la polémica que se generó por haber pedido que la ex primera dama probara la denuncia en contra de Alberto Fernández.

A través de su programa de radio, Yanina Latorre arremetió contra Julia Mengolini por sus expresiones acerca de la denuncia de violencia de genero que Fabiola Yañez le hizo al expresidente Alberto Fernández.

La panelista de LAM (América) usó el micrófono de su espacio en Radio El Observador para cuestionar a su colega: le dijo que era una “burra” y una “mal comunicadora” y la insultó.

“El término, la figura, presunción de inocencia, en la violencia de género no existía, Mengolini. Hablás de trayectoria; sos una burra, sos una mal comunicadora y una mala periodista. Y sos tan basura y tan hija de p… y por eso es mejor estar del lado de la vida de las Yanina Latorre, grasas, botineras y rubias, y de los Jonatan Viale, que no estamos ni operados, ni cobramos guita”, lanzó.

Latorre cuestionó a Mengolini por salir a plantear dudas con respecto a lo que pasa alrededor de Alberto Fernández. “Ahora, por primera vez, como te tocan a un kirchnerista y sabés que esto van a caer todos, hablás de la presunción de inocencia. ‘Hermana, te escucho, pero no te creo’. ‘Hermana, tenés que demostrarlo’. ¿Cuándo una mina tiene que demostrar que la fajaron?”, se preguntó.

Para la conductora, “es uno de los delitos más difíciles de probar, porque está el moretón en el momento y después el moretón se va”. “¿Se puede ser tan hija de p… de meter la figura, presunción de la inocencia, porque se te cae el sistema y nunca más vas a ver un p… peso porque no tenés talento para nada, Mengolini? Me das vergüenza, pero vergüenza ajena. La palabra mujer te queda demasiado grande”, remató.

En sus redes sociales, Latorre ya había salido a cuestionar a Mengolini. “¡Otra delincuente queriéndose despegar! Sos igual a Alberto. Mengolini pautera”, había tuiteado para manifestar su indignación sobre lo que había comentado la conductora de Futurock en su espacio radial.

Qué había dicho Julia Mengolini sobre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Al air de Segurola y Habana (Futurock), su programa de radio, Julia Mengolini había dicho que Fabiola Yañez deberá probar los hechos en la Justicia. “Una cosa es la denuncia por violencia y esto es lo único importante y ojalá que se investigue de manera correcta y en profundidad. Lo que también quiero decir es que si seguimos viviendo en una república se presume la inocencia, es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo”, sostuvo.

Entonces, la conductora reconoció que “la palabra de Alberto está totalmente mancillada” y que “vale muy poco, sobre todo después de la fiesta de Olivos”. “Tiene la mala suerte de que, al menos socialmente, se esté presumiendo su culpabilidad. (…) No sería posible toda esta historia si no hubiera sucedido la fiesta de Olivos. Así que este es el precio que va a pagar por esa enorme cagada que se mandaron”, analizó.

Luego, apuntó contra la ex primera dama. “Digo, ¿la palabra de Fabiola vale? Bueno, también vale poco, digámoslo. ¿Ustedes escucharon la entrevista?”, preguntó.

Entonces, advirtió que no iba a ser políticamente correcta en sus declaraciones. “Cuando nosotros decimos ‘yo te creo, hermana’ es un recurso retórico y político. “Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice ‘a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo’. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo”, remarcó.