Yolanda Agüero, candidata del Partido Libertario: “La gente a veces no tiene idea de lo importante que es ir a votar” La primera candidata de este espacio expresó la importancia de participar en una elección.

Yolanda Agüero la primera candidata del Partido Libertario, pero por fuera de la estructura del oficialismo nacional, expresó la importancia de asistir a votar. “Es un día para celebrar”, expresó.

“Este es un día de celebración y la gente a veces no tiene idea de lo importante que es esto, hay muchos países que no tienen esa chance de ir a votar. Mientras tengamos la posibilidad de celebrar la democracia a través de una elección hay que hacerlo”, comentó.

La referente es presidente del partido, a nivel local y nacional, y fue candidata a gobernadora en 2023 en el frente de LLA. Pese a los primeros acercamientos con el partido libertario del presidente, decidió ir separada de LLA y en estas elecciones compiten en soledad.

Esa diferencia remarcó Agüero este domingo después de emitir su voto: “Venimos renegando en cuanto a nosotros somos el partido libertario y eso genera confusión, la LLA ha colocado chicos que reciben un dinero hay confusión con los militantes del partido libertario y eso nos sigue generando grandes problemas porque la gente no sabe qué es el partido libertario y la LLA. Le pedimos la población sanjuanina que vea bien la boleta y que pueda discernir entre ambos partidos, le pedimos a los chicos que están fiscalizando que vean bien la diferencia entre ambos partidos”, expresó.