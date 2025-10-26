Yolanda Agüero la primera candidata del Partido Libertario, pero por fuera de la estructura del oficialismo nacional, expresó la importancia de asistir a votar. “Es un día para celebrar”, expresó.
“Este es un día de celebración y la gente a veces no tiene idea de lo importante que es esto, hay muchos países que no tienen esa chance de ir a votar. Mientras tengamos la posibilidad de celebrar la democracia a través de una elección hay que hacerlo”, comentó.
La referente es presidente del partido, a nivel local y nacional, y fue candidata a gobernadora en 2023 en el frente de LLA. Pese a los primeros acercamientos con el partido libertario del presidente, decidió ir separada de LLA y en estas elecciones compiten en soledad.
Esa diferencia remarcó Agüero este domingo después de emitir su voto: “Venimos renegando en cuanto a nosotros somos el partido libertario y eso genera confusión, la LLA ha colocado chicos que reciben un dinero hay confusión con los militantes del partido libertario y eso nos sigue generando grandes problemas porque la gente no sabe qué es el partido libertario y la LLA. Le pedimos la población sanjuanina que vea bien la boleta y que pueda discernir entre ambos partidos, le pedimos a los chicos que están fiscalizando que vean bien la diferencia entre ambos partidos”, expresó.