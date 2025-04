YPF bajará un 4% los precios de la nafta y el gasoil desde el 1 de mayo Es por la caída de los precios internacionales del petróleo.

La petrolera YPF aplicará una baja de 4% promedio en los precios de los combustibles (nafta y gasoil) en todo el país a partir del jueves 1 de mayo.

Se trata de la segunda vez en 7 meses que hay una baja de la nafta, que no ocurría previamente desde 2019. En ambos casos -en octubre fue de 1% la nafta y 2% el gasoil- el motivo había sido es la caída mensual de los precios internacionales del petróleo crudo.

Con las fluctuaciones del dólar en las últimas dos semanas, tras la flexibilización de los controles cambiarios -la apertura del cepo-, durante algunos momentos del mes la nafta y el gasoil en la Argentina habían quedado entre los combustibles más caros de la región.

Los precios de la nafta y el gasoil

Al ser el de las estaciones de servicio un mercado concentrado entre pocos competidores, se espera que esta baja la imiten las otras marcas, como Shell (manejada por la brasilera Raízen), Axion (PAE), Puma Energy (de la neerlandesa Trafigura), Gulf (Delta Patagonia) y Dapsa.

En abril el petróleo se desplomó ante los temores de una recesión global por los aranceles generalizados a las importaciones que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como la voluntad de los países de la OPEP+ de sostener su producción.

“Esta decisión se toma a partir del monitoreo constante de variables clave que realiza la compañía para definir su política de precios, como el valor internacional del petróleo Brent, el tipo de cambio (dólar), los impuestos y el precio de los biocombustibles”, comunicó YPF en la mañana de este martes.

A mediados de este mes las refinadoras le estaban comprando el crudo a las productoras de Vaca Muerta a entre 60 y 62 dólares por barril, unos US$ 5 a US$ 7 menos que durante los meses previos. Los campos petroleros en Vaca Muerta son rentables a partir de precios superiores a los US$ 40 a US$ 45.

“De esta manera, YPF cumple el compromiso asumido de ofrecer productos de la más alta calidad del mercado y con el acuerdo de precios con sus consumidores”, concluyó la empresa.

Según Daniel Schteingart, director de Argendata en Fundar, los combustibles tienen una incidencia de 4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que se toma como dato oficial de inflación.

Así, una baja de 4% tendría un impacto de -0,16% en el índice de inflación de mayo, que vendrá cargado con aumentos de colectivos (5,7%), agua (1%), luz y gas (en torno al 2%), entre otros servicios regulados.

