Señor director:



El 30 de octubre de 1993 por iniciativa de un grupo de docentes de la escuela Dr. Isidro Mariano Zavalla fue inaugurado el Museo Histórico Regional de Caucete, el primero en su tipo que se estableció en el departamento reuniendo diversos testimonios vinculados con las costumbres de vida e historia del Caucete de ayer. Si bien en un principio este museo no contaba con una sede propia, funcionando en dependencias de la escuela Zavalla, la importancia del proyecto hizo que unos años después, el 15 de marzo de 1996 fuera reinaugurado en uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de Caucete, el ex hospital Dr. César Aguilar, que había quedado en desuso después del terremoto de 1977. Ese edificio que data de 1938 fue cedido por el gobierno provincial, lo que dio lugar a que la Cámara de Diputados provincial sancionara la ley 7487 por la cual se declaró Patrimonio Histórico Provincial. Al cumplirse el 28 aniversario de su creación, el edificio del museo no está en buenas condiciones, lo que pone en peligro el material que se exhibe. El planteo ha surgido de miembros integrantes de la Comisión Amigos del Museo quienes advirtieron estos inconvenientes. El Museo cuenta con cinco salas internas en cada una de las cuales se refleja la historia departamental como la familia, el trabajo, la música, el cine y la biblioteca, además la Sala de conferencias donde se exponen pinturas y fotografías del terremoto de 1977. En el patio se encuentra la piedra basal de la Iglesia Cristo Rey. En la creación del museo hubo una activa participación de miembros integrantes de la comunidad que colaboraron, todos ellos bajo la coordinación de la museógrafa Azucena Rodrigo, a quien se la recuerda con especial cariño.

María Basilia Marín

DNI 10.892.378